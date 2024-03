Sony расширяет возможности геймерам в PlayStation 5: новая функция Community Game Help позволит делиться и использовать обучающие видео от игроков.

В 2020 году консоль PlayStation 5 была выпущена с рядом значительных улучшений по сравнению с предыдущей версией. Однако не все первоначально представленные функции оказались популярными среди пользователей. Одной из таких функций была Game Help, позволяющая игрокам просматривать видеоролики с игровым процессом, чтобы помочь им преодолеть внутриигровые препятствия.



Теперь Sony объявила, что вскоре представит расширенную версию этой функции под названием Community Game Help. Ключевое отличие заключается в том, что Community Game Help будет использовать контент, созданный самими пользователями (UGC).



Это означает, что помимо роликов от разработчиков игр, игроки также смогут просматривать видеоматериалы с прохождением, предоставленные другими игроками. Пользователи смогут выбирать, хотят ли они участвовать в этой программе и загружать свои собственные клипы (с возможностью ограничения количества загружаемого контента).



Кроме того, игроки смогут добавлять текстовые комментарии и идентификаторы к своим клипам, а также оценивать полезность общедоступных роликов. Это позволит улучшить систему кураторства контента.



Sony пока не назвала точную дату выхода Community Game Help, но сообщает, что функция начнет появляться в некоторых играх позже в этом году, с планами распространить её на максимально возможное число игр в будущем.