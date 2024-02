К разработке продолжения Cyberpunk 2077 присоединились команды из Blizzard и Ubisoft. Сиквел обещает захватывающий сюжет от сценаристов Аватара и Звёздных Войн.

Польская игровая студия CD Projekt RED, создатель популярных серий The Witcher и Cyberpunk 2077, активно пополняет команду разработчиков Project Orion - продолжения Cyberpunk 2077.



С 7 февраля к проекту присоединилось пятеро опытных специалистов из крупных игровых компаний. В их числе Анна Мегилл, ведущий сценарист Avatar: Frontiers of Pandora, и Александр Фрид, работавший над сценарием Star Wars: The Old Republic. Также в команду вошли Дэн Хернберг, экс-исполнительный продюсер Blizzard, Алан Виллани, бывший режиссер Warner Bros, и Райан Барнард из Ubisoft.



Пополнение команды талантливыми сценаристами и опытными разработчиками дает надежду, что Project Orion превзойдет оригинальный Cyberpunk 2077. Ранее CD Projekt RED анонсировала дополнение Phantom Liberty к Cyberpunk 2077, получившее положительные отзывы.



Представители студии подтвердили, что Project Orion, как и все последующие игры компании, будет доступен на всех игровых платформах. "Наши игры не зависят от платформы и будут оставаться таковыми. Нам нравится, что вы играете в игры, созданные нами. Вам выбирать игровую площадку", - написали они в Twitter.



Таким образом, несмотря на недавние слияния крупных игровых компаний, Project Orion не станет эксклюзивом какой-либо платформы и сможет привлечь широкую аудиторию геймеров. Выход игры запланирован на следующие годы.