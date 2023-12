Игра Sopa от колумбийской StudioBando присоединится к подписке Xbox Game Pass в 2024 году. Приключенческое повествование с элементами головоломок вдохновлено работами Миядзаки.

На недавней выставке CCXP23 в Сан-Паулу компания Microsoft анонсировала, что эмоциональное приключенческое повествование Sopa колумбийской студии StudioBando появится в подписке Xbox Game Pass в 2024 году.



Sopa описывается как "эмоциональное повествовательное приключение о вещах, которые мы передаем друг другу". Визуальный стиль игры вдохновлен работами Хаяо Миядзаки, а также мультфильмами "Коко" и "Маленький принц".



Игроки возьмут на себя роль Михо, который попадает в фантастический мир, когда пытается найти картофель для бабушкиного супа. Это приводит героя к приключениям в разных ландшафтах. Каждый раз, когда Михо возвращает ингредиент на кухню, происходят перемены.



Ожидается, что игровой процесс продлится около 12 часов. Игроки смогут исследовать трехмерные локации, основанные на ландшафтах Южной Америки, насладиться увлекательной историей, пройти различные головоломки, выполнить побочные задания.



Sopa должна появиться в Xbox Game Pass во втором квартале 2024 года. До этого подписчики сервиса смогут опробовать такие новинки декабря, как Goat Simulator, Against the Storm, Tin Hearts и Far Cry 6.