Игра сочетает жестокие тактические бои на поле с управлением отрядом, ролевой прокачкой и элементами рогалика

В сервисе Steam в ранний доступ вышла пошаговая игра Bloodgrounds от Exordium Games о гладиаторских сражениям в стиле roguelite. Игроки получат доступ к полной сюжетной кампании, ведущей через пять эпох, девяти классам гладиаторов, тринадцати постройкам, а также к неисчислимому количеству оружия, снаряжения и других полезных предметов.

Игрокам предстоит принять роль бывшего раба-гладиатора, возглавив команды, состоящие из бойцов ближнего, дальнего боя и магов, чтобы отомстить Императору. Среди особенностей:

продуманная тактика пошаговых боев с развитием способностей, использованием ловушек, расходников и божественных сил;

выжившие гладиаторы получают ценную добычу и очки опыта, а при потере бойца окончательно утрачивается его снаряжение и прогресс;

найм, тренировка и улучшение гладиаторов, использование уникальных комбинаций классов;

для получения наград в бою предстоит завоевать толпу, а для саботажа соперников придется манипулировать подполье;

визуальный стиль сочетает темное фэнтези с пиксельной эстетикой.

Перед покупкой Bloodgrounds, можно опробовать в бесплатной демоверсии, а полностью завершенная игра появится в начале 2026 года.

