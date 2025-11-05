В сервисе Steam в ранний доступ вышла пошаговая игра Bloodgrounds от Exordium Games о гладиаторских сражениям в стиле roguelite. Игроки получат доступ к полной сюжетной кампании, ведущей через пять эпох, девяти классам гладиаторов, тринадцати постройкам, а также к неисчислимому количеству оружия, снаряжения и других полезных предметов.
Игрокам предстоит принять роль бывшего раба-гладиатора, возглавив команды, состоящие из бойцов ближнего, дальнего боя и магов, чтобы отомстить Императору. Среди особенностей:
- продуманная тактика пошаговых боев с развитием способностей, использованием ловушек, расходников и божественных сил;
- выжившие гладиаторы получают ценную добычу и очки опыта, а при потере бойца окончательно утрачивается его снаряжение и прогресс;
- найм, тренировка и улучшение гладиаторов, использование уникальных комбинаций классов;
- для получения наград в бою предстоит завоевать толпу, а для саботажа соперников придется манипулировать подполье;
- визуальный стиль сочетает темное фэнтези с пиксельной эстетикой.
Перед покупкой Bloodgrounds, можно опробовать в бесплатной демоверсии, а полностью завершенная игра появится в начале 2026 года.