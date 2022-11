IBCS компании Northrop Grumman для армии США завершила свои первоначальные эксплуатационные тесты и оценку на ракетном полигоне Уайт-Сэндс.

IBCS на полигоне Уайт-Сэндс, Нью Мексико, США

IBCS (Integrated Battlefield Command Systems - интегрированная система боевого командования) завершила первоначальные эксплуатационные испытания и оценку IOT & E (Initial Operational Test and Evaluation), объявила компания 8 ноября. IOT&E представляет собой последнее крупное тестовое мероприятие.

В рамках летных на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, IBCS обнаружила, отследила и перехватила угрозы, которые включали высокоскоростную, высокоэффективную тактическую баллистическую ракету и две воздушных мишени, которые имитируют полёт крылатой ракеты во время электронной атаки.

"В рамках IOT&E мы показали, как IBCS позволяет оператору принимать более обоснованные и быстрые решения", - сказала Кристин Харбисон, вице-президент и генеральный менеджер по боевым системам и готовности к полетам Northrop Grumman. "IBCS готова к сегодняшним угрозам и угрозам будущего, превращая объединенную глобальную систему управления вооруженными силами (JADC2 - Joint All-Domain Command and Control) в реальность".

В предыдущих испытаниях принимали участие военнослужащие 3-го батальона армии США 43-го артиллерийского полка противовоздушной обороны. Их оборона состояла из двух батарейных и одного батальонного центров IBCS, двух радаров Patriot и двух Sentinel и четырех пусковых установок со смесью Patriot Advanced Capability Two, Patriot Advanced Capability Three и перехватчиков с улучшенным сегментом ракет, подключенных к интегрированной сети управления огнем IBCS (IFCN).

Летные испытания начались с запуска ракет-мишеней из разных точек старта в сторону операторов, находящихся за пультами управления IBCS . Цель (тактическая баллистическая ракета) была выпущена далеко от оператоов и двигалась по баллистической траектории, в то время как мишень-иммитатор крылатой ракеты летела курсом малой высоты. Поскольку ракеты-мишени независимо двигались к своим целям, множество разрозненных радаров передавали данные для IBCS. Система интегрировала данные для формирования единого непрерывного сводного отслеживания каждой угрозы и затем выдавала решения по взаимодействию с перехватчиками для противодействия обеим входящим угрозам. Затем военнослужащие выполнили боевое задание с поддержкой IBCS, которое включало запуск ЗРК "Patriot" PAC-2 для перехвата крылатой ракеты и PAC-3 для перехвата усовершенствованной тактической баллистической ракеты. Успешное проведение этого второго летного испытания было еще одним шагом к этапу, за которым следует производство и ввод IBCS в эксплуатацию.