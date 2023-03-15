Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Исследователи разработали материал для сокращения выбросов тепловых электростанций
Высокоэффективный полупроводниковый материал может помочь сократить выбросы тепла
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Исследователи из Университета Западной Вирджинии разработали материал, способный значительно сократить количество выбросов тепловых электростанций в атмосферу.

реклама

Группа под руководством Сюэяна Сонга, профессора и заведующего кафедрой инженерии Джорджа Б. Берри в Колледже инженерии и минеральных ресурсов им. Бенджамина М. Статлера, создала оксидный керамический материал, который решает давнюю проблему эффективности, с которой сталкиваются термоэлектрические генераторы. Эти устройства могут генерировать электроэнергию из тепла, включая выбросы тепла электростанций, которые способствуют глобальному потеплению.

Прорывная оксидная керамика, которую произвела команда Сун, «достигла рекордно высоких характеристик, которые считались невозможными», — сказала она. «Мы продемонстрировали лучшую термоэлектрическую оксидную керамику, о которой сообщалось во всем мире за последние 20 лет, и результаты открывают новые направления исследований, которые могут еще больше повысить производительность».

Исследователи Сезар Октавио Ромо де ла Крус, Юн Чен, Лян Лян и Серхио А. Паредес Навиа внесли свой вклад в исследование. Результаты опубликованы в Renewable and Sustainable Energy Reviews.

Оксидная керамика относится к тому же семейству материалов, что и керамика, фарфор, глиняный кирпич, цемент и кремний, но содержит различные металлические элементы. Они твердые, устойчивы к нагреву и коррозии и хорошо подходят для применения при высоких температурах на воздухе. Они могут служить материалом для деталей термоэлектрических генераторов.

Однако оксидная керамика имеет «поликристаллическую» структуру, состоящую из нескольких соединенных кристаллов. Инженеры сталкиваются с проблемами при крупномасштабном термоэлектрическом применении этих материалов, поскольку «границы зерен», места, где встречаются эти кристаллы, блокируют ток и поток электронов, которые питают термоэлектрические генераторы.

Команда Сонга превратила этот камень преткновения в ступеньку.

«Мы намеренно добавили «примеси» или ионы металлов в поликристаллическую керамику, заставляя специальные виды примесей сегрегировать на границах зерен», — сказал исследователь Ромо де ла Круз. «Вот как мы превратили неизбежные и вредные границы зерен в проводящие электричество пути, значительно улучшив термоэлектрические характеристики».

Исследование является ответом на растущую проблему отработанного тепла, способствующего изменению климата и являющегося побочным продуктом большинства операций по преобразованию топлива в энергию. Когда лампочки становятся горячими на ощупь, они выделяют отработанное тепло: неэффективную дополнительную энергию, которая не способствует их основной работе по производству света. Отработанное тепло выбрасывается в атмосферу такими разнообразными системами, как электростанции, системы отопления домов и автомобили, и его выбрасывается достаточно, чтобы к 2026 году мировой рынок систем, которые восстанавливают его, превысил 70 миллиардов долларов.

«Тепло используется для производства почти всего, от продуктов питания до металлов и электричества», — объяснил Ромо де ла Крус. «Но во время этих процессов около 60% производимой энергии непродуктивно выбрасывается в окружающую среду в виде тепла. Утилизация отработанного тепла будет играть все более важную роль в уравновешивании растущего спроса на электроэнергию и углеродного следа промышленных процессов». Термоэлектрический оксид Керамика, подобная нашей, вступает в игру, существенно улучшая способность термоэлектрических генераторов преобразовывать отработанное тепло в электричество».

Термоэлектрические генераторы являются перспективной технологией утилизации отходящего тепла отчасти потому, что они просты в эксплуатации и обслуживании. Мощный термоэлектрический генератор мог бы улавливать значительную часть отработанного тепла электростанции.

Но «для большинства применений термоэлектрическая технология слишком неэффективна, чтобы быть экономичной», — сказал Сонг. «Недостаточная эффективность термоэлектричества в преобразовании энергии серьезно препятствует развитию термоэлектрических устройств, даже если они крайне необходимы».

Ее лаборатория решила эту проблему, используя наноструктурную инженерию — манипулируя кристаллической структурой керамики в атомарном масштабе, который можно увидеть только с помощью электронного микроскопа, — чтобы создать плотный текстурированный поликристаллический материал, который превзошел стандартные монокристаллические материалы.

Хотя настройка характеристик различных материалов для термоэлектрики стимулировала интенсивную теоретическую и экспериментальную работу в течение десятилетий, Сонг считает, что для объемной оксидной керамики ее лаборатория является первой, которая продемонстрировала значительное увеличение эффективности генерации энергии из тепла через нано- и инженерия границ зерен между кристаллами в атомном масштабе.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

«Эта работа находится на пороге крупномасштабной утилизации высокотемпературного отходящего тепла», — сказала она. «Это ведет к новой эре для оксидной керамики и согласуется с инициативой Министерства энергетики США по промышленному тепловому удару по разработке экономически конкурентоспособных технологий промышленного обезуглероживания тепла с сокращением выбросов парниковых газов не менее чем на 85% к 2035 году. Наши результаты могли бы облегчить и ускорить разработку материалов, которые на порядок превосходят современное состояние техники».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#энергетика #энергоэффективность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Правительство ЮАР объявило режим национального бедствия из-за ситуации в энергетике
Британские производители «зеленой энергии» получают больше денег за простой, чем за работу
Ветровая и солнечная энергия используется в Европе всё чаще
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
22
Украинские солдаты отказываются ехать в Бахмут, опасаясь встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»
7
Россия придумала, как уничтожить ПВО Украины – Суровикин использует проверенную схему «Медведка-19»
5
На улицах Тбилиси проправительственные активисты сжигают флаги Евросоюза
4
Солдат ВСУ показал на видео прилёт авиабомбы УПАБ-1500Э по украинским позициям в районе Авдеевки
+
Какие игры пользуются наибольшей популярностью в PlayStation Store: статистика за февраль
+
Почему Си Цзиньпин посетит Москву первой после своего переизбрания
4
The Insider: В Москве готовят позиции для размещения ЗРК С-400
99
Видеокарту Intel Arc A380 разогнали до 3,0 ГГц и протестировали в 3DMark TimeSpy
+
Некоторые пользователи не могут войти в свои аккаунты «Вконтакте»
+
«Сбер» предупредил о новом способе телефонного мошенничества
+
Бойцы ЧВК Вагнер выдавливают ВСУ из завода АЗОМ
1
Энтузиастам удалось снять маски с роботов-близняшек в игре Atomic Heart
3
Площадку «Дзен» объединят с «Пульсом» — VK уже ограничил возможность создания каналов в последнем
+
SSD надежнее, чем HDD – опубликована новая статистика Backblaze
11
Банкротство Silicon Valley может уменьшить давление на Россию
9
Intel начала снижать цены на процессоры 13-го поколения, подешевел эксклюзивный Core i5-13490F
4
Информатор: игра S.T.A.L.K.E.R. 2 готова лишь на 25%
6
По сообщению ВС США, над Черным морем Су-27 столкнулся с БПЛА MQ-9 Reaper
19
Дрон-камикадзе Ланцет обнаружил и поразил самоходную французскую гаубицу "Цезарь" - видео
2

Популярные статьи

Спецназ ВМФ России в атаках на инфраструктуру Украины использует западное снаряжение
3
Российская ракета "воздух-воздух" Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО на Украине - MWM
5
-13 градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
259
Новейший GPT-4 - последующее поколение ChatGPT, новая эра в генерации контента
9
Моё мнение - какой конфиг взять за 50 тыс руб в марте 2023
12
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Март)
19
О моем новом компе на Celeron G5905 и его использовании в программах и играх
35
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
24
AMD против Intel - о плюсах и минусах игровых процессоров
15
Солдатам в армии США разрешат не сдавать тест на ожирение – задания станут проще, а бойцы толще
15

Сейчас обсуждают

Олег Кириков
00:39
Эти так называемые страны крысиного недоблока забыли видно,что Кинжал может прилететь и к ним.Более того туда при необходимости может прилететь бч 1-2 или более мт.Это десятки миллионов сожженых зажив...
Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
sergtrav
00:39
Сказка хорошая, конечно, но есть проблема: разница в шуме с открытой и закрытой дверцей прекрасно слышна.
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
Андрей Филинский
00:39
Наконец-то кто-то об этом сказал!
Вице-президент AMD: мощность RTX 4090 настолько велика, что выходит за рамки здравого смысла
Артём Витвицкий
00:39
Всегда сидел на картах от нвиде, 470, 1050ti Для эксперимента взял rx 6650 xt, пока доволен, но пришлось чуть-чуть посидеть в адреналине и понастраивать ее, но за 30к норм
GeForce RTX 4080 vs Radeon RX 7900 XTX – неравное противостояние, в котором побеждает NVIDIA
sergtrav
00:35
Стоящий вентилятором вверх БП не охлаждал видеокарту, а забирал у неё воздух, создавая разреженное пространство, вот и все объяснение.
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
MrPegge
00:32
Может продаст нам современные самолеты и боеприпасы, а то что-то родное ВКС с эффективностью не дружит.
Генерал, находящийся под санкциями США за покупку у России Су-35 и С-400, возглавил Минобороны Китая
typym6ek
00:31
Не согласен, Cougar PANZER MAX-G лучше будет!
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
Зю
00:29
И это при потреблении 15Вт. 5нм от АМД приехали, 10нм++++ от интел стонут от своей тупости.
6-ядерный Ryzen 5 7640U в Geekbench почти равен по производительности Ryzen 9 6900HX
RedStone
00:28
Ну пойди - расскажи свои откровения кому-то ещё, потому что мне твоя ахинея не нужна.
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
Alex Zamfol
00:27
Всё в перде!
ChimbaBench 1.0: Разрабатываю первую версию бенчмарка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем