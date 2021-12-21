Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Microsoft, Intel и Nvidia уязвимы для критических эксплойтов Java
Уязвимость не затронула продукцию AMD
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Недавно была обнаружена уязвимость Java (Log4Shell), которая настолько серьезна, что позволяет злоумышленнику удаленно выполнять команды на эксплуатируемой машине. Уязвимость, обнаруженная Национальным институтом стандартов и технологий (NIST) в соответствии с CVE-2021-44228, затрагивает библиотеку логирования Apache, широко используемом серверном пакете с открытым исходным кодом. Уязвимость ставит под угрозу любую систему, доступную напрямую из браузера, мобильного устройства или вызова интерфейса прикладного программирования (или API).

реклама

В то время как AMD объявила, что ее программные продукты защищены от эксплойта, Intel перечислила целых девять приложений, использующих Java, которые в настоящее время уязвимы.

  • Intel Sensor Solution Firmware Development Kit
  • Intel System Studio
  • Intel Audio Development Kit
  • Intel System Debugger
  • Intel Secure Device Onboard
  • Intel Datacenter Manager
  • Intel Genomics Kernel Library
  • Инструмент аннотации компьютерного зрения, поддерживаемый Intel
  • Intel oneAPI sample browser plugin for Eclipse

Эксплойт в службе Apache Log4J позволяет хакеру обмануть целевой сервер, чтобы загрузить и запустить произвольный (вредоносный) код, который может быть размещен на сервере, контролируемом злоумышленником, в обход нескольких уровней программных решений безопасности. Важно отметить, что эксплойт не требует физического доступа к системе. Его можно запустить через любой сервер, у которого есть доступ к браузеру. Это объясняет, почему уязвимость была отнесена к наивысшему возможному значению рекомендаций «CVSS 3.0»: 10. В настоящее время Intel работает над предоставлением обновленных версий этих приложений, которые снижают уязвимость.

AMD объявила, что после предварительного расследования ни один из их продуктов, похоже, не подвержен данной уязвимости. Однако AMD заявила, что «продолжает свой анализ». 

Ситуация с Nvidia немного сложнее: при использовании последних выпусков для служб каждого приложения в настоящее время нет известных уязвимостей, которые можно использовать. Однако менеджеры серверов не всегда устанавливают последние обновления на свои машины, и для них компания перечисляет четыре отдельных продукта, уязвимых для «Log4Shell», если они устарели:

  • CUDA Toolkit Visual Profiler и Nsight Eclipse Edition
  • DGX Systems
  • NetQ
  • Сервер лицензий на программное обеспечение vGPU

Кроме того, Nvidia распространяет свои корпоративные вычислительные системы DGX с пакетами Ubuntu-Linux, и пользователи могут самостоятельно установить функциональный блок Apache Log4J. Таким образом, в готовой конфигурации системы невосприимчивы. Но в тех случаях, когда была установлена служба Log4J, Nvidia предлагает пользователям обновить службу до последней версии, что блокирует уязвимость.

анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3070 со скидкой 15 000р
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р

Что касается Microsoft, компания выпустила обновления для двух своих продуктов, нацеленных на эту уязвимость: ее Azure Spring Cloud использует определенные элементы Log4J в процессе загрузки, что делает его уязвимым для эксплойтов, если оно не обновлено. Приложение Microsoft Azure DevOps также получило меры по устранению уязвимости. 

#amd #intel #nvidia #microsoft #уязвимость #уязвимости #вирус #вирусы #уязвимости intel
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессор Intel Core i5-12400F с новым кулером поступил в продажу в Перу за две недели до выхода
AYANEO представит 28 декабря новую портативную игровую консоль на базе мощного APU от AMD
Предполагаемая настольная видеокарта Intel Arc Alchemist протестирована в Ashes of the Singularity
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аналитики Cryptonews рассказали о том, что произойдёт, если Shiba Inu достигнет цены $1 за 1 монету
25
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
81
Стал известен список из 11 смартфонов Xiaomi, которые первыми получат MIUI 13
7
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 5-й: Loop Hero
39
Биткоин начал неделю с падения, а первые инвесторы обналичивают сотни монет со спящих кошельков
8
Китайские майнеры продолжают свою работу несмотря на запреты со стороны властей
19
Valve обновляют Half-Life и многое другое для Steam Deck
+
Какое разрешение монитора является оптимальным для современных игр – Full HD vs 8К в тесте Benchmark
80
Нужна ли DDR5-6000 для геймеров – DDR4-3600 всего на 2% медленнее в играх в тесте Tomshardware
124
Флагманы Samsung 2017 года получили обновление One UI, несмотря на официальное прекращение поддержки
4
Techspot определил TOP-5 лучших процессоров уходящего 2021 года
17
Автор графического мода The Witcher 3 HD Reworked Project продемонстрировал прогресс в создании его «некстгенной» версии
6
Японцы разгадали секрет китайского электромобиля за $4500: низкий ресурс и высокая ремонтопригодность
20
В начале 2022 года Xiaomi обновит 20 устройств до MIUI 13 и Android 12 на глобальном рынке
+
Аксессуары против "вредного" воздействия технологии 5G сами оказались радиоактивными
21
Процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 выпустят 8 марта
2
20 смартфонов Xiaomi получат стабильную глобальную прошивку MIUI 13 в январе
1
MSI добавит поддержку процессоров AMD Ryzen 5000 для материнских плат 300 серии
37
Xiaomi POCO M4 Pro 5G поступил в продажу в России по сниженной цене
1
Дискретные видеокарты GeForce RTX 2050 и MX500 могут оказаться медленнее iGPU на Ryzen 6000
6

Популярные статьи

Мой способ «ленивого» прохождения RPG игр для уставших игроков
26
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
152
Модификация BIOS для процессоров-мутантов 6-9 поколения
58
Что подарить другу-геймеру на Новый 2022 год - 7 идей и бонус
57
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
31
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 2)
38
История о том, как я пытался создать нечто рабочее из двух ноутбуков MSI
21
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
21

Сейчас обсуждают

wwr222
14:10
Дело видимо было в стоимости комплектующих.Но можешь верить в теорию чемоданов (Интел ведь не мог бы накидать оных Соньке)
Core i7-2600К vs 20 игр – на что способен старый флагман спустя 10 лет после выхода в тесте GECID
wwr222
14:09
Дай урок,как правильно :))
Core i7-2600К vs 20 игр – на что способен старый флагман спустя 10 лет после выхода в тесте GECID
BioMax
14:09
сильно зависит от памяти и материнки - 5,0 с памятью 2133 под воздухом пашет практически 24/7 много лет, вот только стал в циве 6 ругаться на напругу и синьку валить -поставил 4,9 и чуть снизил напру...
Core i7-2600К vs 20 игр – на что способен старый флагман спустя 10 лет после выхода в тесте GECID
Сергей Устинов
14:09
ХАХАХА, хомяк))) Кто же покупает на пиках стоимости))) Походу ты первый день в крипте.
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
wwr222
14:08
Только этот "товарищ" не учитывает,что мобильные Интелы могут(и будут) безбожно троттлить в тяжелых играх.И тут уже не все так однозначно.
Core i7-2600К vs 20 игр – на что способен старый флагман спустя 10 лет после выхода в тесте GECID
Анна Яковлева
14:07
Не плачь
Биткоин начал неделю с падения, а первые инвесторы обналичивают сотни монет со спящих кошельков
wwr222
14:07
Мощная карта нужна для теста,чтобы ее влияние исключить на результат.Вроде это прописная истина
Core i7-2600К vs 20 игр – на что способен старый флагман спустя 10 лет после выхода в тесте GECID
Сергей Устинов
14:05
Хахахах, школьник маленьких, Навальный промыл голову бедному ребенку, ЭТО ЗАГОВОР, КАРТЫ СТОЯТ ДОРОГО, Я НИЩИЙ, ВО ВСЕМ ВИНОВАТ П..ИН!
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
Orgasmatron
14:04
Когда доход фермы падал, то полицай, по привычке, вставлял в неё бутылку и говорил, что подбросит наркотики.
Сотрудник полиции РФ разместил ферму по добыче криптовалюты на рабочем месте
Miki_Sambrero
13:58
Лет 12 назад читал что супер современная фабрика стоит 5млрд) У доллара конечно тоже инфляция, и напрямую не сравнить, но все равно рост в 2 раза.
Строительство одного предприятия по выпуску 5-нм чипов обойдётся в $16 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем