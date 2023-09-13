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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Nintendo Switch 2 может использовать графический процессор Nvidia Ampere и DLSS
Огромный скачок производительности от Maxwell до Ampere

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Многие согласятся, что Nintendo Switch, выпущенная в 2017 году, уже давно нуждается в обновлении. Уже давно ходят слухи, что Nintendo Switch 2 потенциально может использовать архитектуру Nvidia Ampere, чтобы предложить геймерам новые портативные игровые возможности. Новый пост на GitHub (через Kepler_L2) подтверждает ранние слухи.

Оригинальный Nintendo Switch дебютировал с SoC Tegra X1 (Erista) от Nvidia. Процессор T214 имеет четыре ядра Cortex-A57 и четыре ядра Cortex-A53. Это тот же чип, который используется в Nvidia Shield 2017 года. Однако вариант внутри Nintendo Switch использует только ядра Cortex-A57, и, вероятно, именно поэтому Nintendo рекламировала этот чип как «кастомизированный процессор Tegra». Это немного расточительно, поскольку четыре ядра Cortex-A53 остаются неиспользованными — для более легких рабочих нагрузок они могли бы обеспечить увеличенное время автономной работы.

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Nintendo не потребовалось много времени, чтобы обновить внутренние компоненты Switch, включив в него обновленную версию Tegra X1. В Nintendo Switch 1.1 и последующих моделях использовался новый чип Tegra X1+ (Mariko). T210 имеет те же характеристики, что и T214, но имеет преимущество более нового производственного процесса. В то время как T214 производился на 20-нм узле TSMC, T210 использует 16-нм техпроцесс FinFET тайваньского литейного завода. Разница в производительности между Tegra X1 и Tegra X1+ была незначительной, но последний оказался более энергоэффективным. По данным Nintendo, время автономной работы Switch 1.1 составляет от четырех с половиной до девяти часов, что значительно больше, чем у оригинала — от двух с половиной до шести с половиной часов.

В настоящее время ходят слухи, что Nintendo Switch 2 может использовать модифицированную версию Jetson Orin от Nvidia. Страница GitHub указывает на T234 и T239. Как отметил авторитетный специалист по аппаратному обеспечению kopite7kimi, Nintendo, скорее всего, будет использовать T239, изготовленную на заказ версию ванильного T234.

Очевидно, что Orin может многое предложить по сравнению с Tegra X1+. Начнем с того, что Orin основан на архитектуре Ampere (2020 г.), тогда как Tegra X1+ датируется временами Maxwell (2014 г.). Мы наблюдаем разницу в производительности графических процессоров трех поколений. В Orin используется чип GA10B, произведенный на 8-нм техпроцессе Samsung, тот же процесс, который используется для изготовления видеокарт серии GeForce RTX 30.

T234 оснащен 12 ядрами Cortex-A78AE и поддержкой LPDDR5, дополняя графический процессор GA10B. Чип GA10B (Ampere) содержит 2048 ядер CUDA, что в восемь раз больше, чем GM20B (Maxwell). Однако это всего лишь официальные характеристики T234. Неизвестно, как Nvidia адаптирует T239 к потребностям Nintendo. Если быть реалистами, маловероятно, что T239 будет использовать полный чип GA10B. Максимальный TDP GA10B составляет 60 Вт. Для сравнения, GM20B представляет собой чип мощностью 15 Вт, но его среднее энергопотребление составляет менее 10 Вт. Если Nintendo хочет сохранить те же характеристики мощности, T239 должен находиться на том же уровне, что и Jetson Orin Nano, который оснащен урезанным чипом GA10B с 512 ядрами CUDA и TDP 10 Вт.

Nintendo Switch 2 не обязательно должен быть мощным устройством, поскольку теперь есть технология масштабирования DLSS (Deep Learning Super Sampling) для повышения частоты кадров при одновременном снижении энергопотребления. Сообщается, что поддержка трассировки лучей также обсуждается, но производительности и охлаждения может не хватать, поскольку трассировка лучей сильно нагружает графический процессор.

Ходили слухи, что несколько разработчиков получили возможность увидеть Nintendo Switch 2 в действии на закрытом показе в Gamescom 2023. Сообщается, что на портативном игровом устройстве запускалась The Legend of Zelda: Breath of the Wild со частотой 60 кадров в секунду и разрешением 4K. В демо-версии якобы использовалась DLSS 3.5, за исключением генерации кадров. По словам инсайдера, время загрузки существенно уменьшилось. 

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#nvidia #ampere #nintendo #nintendo switch #nintendo switch 2
Источник: tomshardware.com
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