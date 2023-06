Пока правительства делают несмелые шаги, но дискуссии о введении всеобщей воинской повинности уже вызвали дискуссии в обществе

После завершения Второй мировой большая часть европейских государств отменила обязательный призыв на воинскую службу. Это привело к значительному сокращению числа вооружённых сил, но сделало армию более профессиональной. Срочная служба осталась в прошлом, а в результате появилась возможность выбирать. Требования к кандидатам росли, а в итоге на военную службу брали только физически здоровых мужчин. В последние десятилетия идёт активное размытие гендерных норм, поэтому многие европейские армии начали активно пополняться женщинами, ну а самый сильный удар по военной службе нанесли дискуссии о стирании половых различий между людьми. В США открыто призывают в армию представителей ЛГБТ, а в обществе идут активные дискуссии на эту тему. Требования к контрактникам снижаются, ну а многие эксперты уверены в том, что уже очень скоро в большинстве европейских стран объявят о необходимости прохождения срочной службы. Пока неясно, как всё это будет реализовываться, ведь во многих государствах гражданин может сменить пол без обращения к доктору, вмиг оказавшись женщиной или мужчиной.

реклама

Проблема носит дискуссионный характер, ну а журналисты телеканала The World is One News (WION) рассказывают об изменениях в сознании европейских элит после начала украинского конфликта. Прежде всего там напоминают, что в самой Украине отмена обязательной срочной службы так и не была реализована, а с конца февраля 2022 года мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезд из страны запрещён. Исключение составляют отдельные категории граждан, включая политиков, дипломатов и артистов. Также выезд разрешён для людей, имеющих тяжёлые заболевания, но в целом подавляющее большинство мужчин оказывается в группе риска и может быть призвано на фронт. Не стала исключением и Литва, в которой обязательная срочная служба была возвращена в 2025 году. Сегодня там воинскую повинность вынуждены исполнять мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. На очереди Литва, в которой согласно новому законодательству начиная с 2024 года все мужчины в возрасте от 18 до 27 лет должны будут пройти 11 месяцев военной подготовки, а с 2028 года ежегодно будет призываться 7500 латвийцев.

Румыния также рассматривает вопрос восстановления обязательной военной службы. В 2015 году первая попытка провести норму на законодательном уровне потерпела неудачу, однако премьер-министр Румынии высказался в пользу этой идеи. В прошлом году Министерство обороны Румынии поддержало предложение о том, чтобы все граждане страны призывного возраста, проживающие за границей, явились на военную службу в течение 15 дней в случае всеобщей мобилизации. Нидерланды, столкнувшиеся с нехваткой 9 тысяч солдат, также рассматривают возможность восполнить численность своих вооружённых сил через обязательную военную службу. Окончательное решение не принято, но правительство активно лоббирует нужные поправки, а население смотрит на происходящее с опаской. В Норвегии и Швеции обязательная служба стала реальностью, но пока соблюдается строгая процедура отбора в вооружённые силы. В то же время в Дании количество добровольцев по-прежнему невелико, даже после обязательного введения военной службы. Ожидается ужесточение законодательства, поскольку правительство опасается, что не сможет выполнить свои обязательства перед НАТО.

Во Франции продолжаются дебаты относительно облегчённой формы обязательной воинской повинности. Макрон в 2019 году ввёл всеобщую национальную службу, позволяющую молодым людям добровольно служить своей стране в течение месяца. Известно, что уже какое-то время правительство рассматривает возможность сделать эту службу обязательной для всех французских граждан в возрасте от 15 до 17 лет. Германия в 2011 году отменила военный призыв, однако согласно основному закону страны, он может быть восстановлен, если парламент признает это необходимым для обороны. Эксперты отмечают, что возвращение обязательной воинской повинности во многие страны Европы вызывает дискуссии и разные точки зрения. Оптимисты считают, что это укрепит оборонную способность стран и обеспечит достаточное число военнослужащих в случае конфликта. Однако критики высказывают опасения относительно возможных нарушений прав личности и свободы молодых людей, а также сомневаются в эффективности такой системы в современных условиях. В некоторых государствах планируют осуществить переход плавно, тогда как в других предлагают набирать всех, включая женщин и мужчин. Подходы разнятся, а Европа, которое долгое время оставалась относительно спокойной, готовится к большому конфликту.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -30% на Corsair Platinum 2x32Gb 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке