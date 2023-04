Radeon RX 7900 ХТХ обладает неплохими характеристиками, но сильно уступает соперницам в трассировке лучей и технологии масштабирования

Сегодня несколько зарубежных СМИ сообщили о массовых скидках на видеокарты, которые стали доступны американским геймерам. При этом продукция NVIDIA почти не подешевела, тогда как графические чипы AMD предлагаются по крайне выгодным ценам. Скидки доступны как на флагманы прошлого поколения, так и на середняки, которые стали крайне популярны среди местных любителей компьютерных игр.

Что же, самое время посмотреть, насколько данная тенденция соответствует российскому рынку. Обратим внимание исключительно на новые флагманы, сравнив стоимость продукции NVIDIA и AMD. При этом обойдёмся без GeForce RTX 4090, поскольку видеокарта относится к самому высокому ценовому сегменту и фактически не имеет прямых конкурентов со стороны красного лагеря.

Radeon RX 7900 ХТХ против GeForce RTX 4080. Первая может похвастать более внушительными характеристиками и предлагает 24 Гб видеопамяти. Используется 384-битная шина, ну а уровень производительности действительно впечатляет. Пожалуй, единственным слабым местом Radeon RX 7900 ХТХ можно назвать трассировку лучей. Здесь видеокарта пасует даже перед менее скоростными графическими чипами NVIDIA и откровенно разочаровывает. Обещание Лизы Су догнать и перегнать конкурента было явно преждевременным, а в итоге у фанатов волшебных лучиков не остаётся выбора. Также разочаровывающим остаётся тот факт, что до сих пор не была представлена технология масштабирования третьего поколения. Представители AMD заявляют, что FSR 3.0 увидит свет во втором полугодии 2023 года, а значит технологическое отставание действительно заметно. Что до GeForce RTX 4080, то она не такая быстрая в обычных сценариях и имеет всего 16 Гб видеопамяти. На самом деле пока ни один требовательный проект последних лет не способен использовать больше памяти, ну а 24 Гб больше подходят для рабочих задач. Увы, но Radeon RX 7900 ХТХ пасует и здесь, поэтому довольно странно выглядит стоимость обеих видеокарт. Так, GeForce RTX 4080 поступила в продажу по рекомендованным 1200 долларам, тогда как за Radeon RX 7900 ХТХ просили 1000 долларов. Вот только в российской рознице обе стоят почти одинаково, а значит все выгодные предложения, которые есть в американской рознице, пока до отечественных магазинов не дошли.

Radeon RX 7900 ХТ против GeForce RTX 4070 Ti. На старте продаж Radeon RX 7900 ХТ стоила от 900 долларов, но на фоне низкого спроса на видеокарту, было принято решение скинуть на неё цену до 800 долларов, что сделало видеокарту прямой конкуренткой для GeForce RTX 4070 Ti. Radeon RX 7900 ХТ может похвастать наличием 20 Гб видеопамяти, тогда как шина здесь 320-битная, что позволяет получить высокую пропускную способность. Скорее всего, майнеры были бы счастливы, вот только добыча криптовалют на графических чипах мертва, а действующие фермы доживают последние годы. Radeon RX 7900 ХТ ощутимо быстрее своей конкурентки, но GeForce RTX 4070 Ti опережает в трассировке лучей и имеет преимущество по технологию масштабирования. Поскольку обе видеокарты предназначены для игр в разрешении 4К, то наличие 12 Гб у GeForce RTX 4070 Ti явно недостаточное, поскольку требования постоянно растут, тогда как Radeon RX 7900 ХТ в данном случае выглядит потенциально лучше. Потенциально, вот только разница в цене не в пользу красного лагеря, что приводит к тому, что продукция AMD остаётся нишевой и почти не интересует потенциальных геймеров.

Radeon RX 6950 ХТ против GeForce RTX 4070. Увы, но в текущем поколении у AMD больше нет видеокарт, но в американской рознице ситуация складывается не в пользу NVIDIA, а в результате за Radeon RX 6950 ХТ там просят всего 629 долларов. В комплекте идёт игра The Last of Us, что позволяет говорить о прямой конкуренции между указанными выше видеокартами. При этом у Radeon RX 6950 ХТ 16 Гб видеопамяти и 256-битная шина, тогда как GeForce RTX 4070 построена на 192-битной шине и имеет всего 12 Гб видеопамяти. Для данного сегмента сойдёт, но дело в том, что Radeon RX 6950 ХТ не только имеет аналогичную стоимость, но и ощутимо быстрее GeForce RTX 4070. Разница доходит до 20%, ну а в Ситилинк ситуация крайне противоположная. Как видите, за Radeon RX 6950 ХТ просят какую-то невероятную сумму, что делает её неконкурентной. Ну а учитывая тот факт, что перед нами видеокарта NVIDIA нового поколения, то говорить о преимуществе в трассировке лучей с использованием DLSS 3.0 нет и вовсе никакого смысла. Можно сделать вывод, что продукция AMD в российской рознице продаётся намного дороже, чем в США. Почему так происходит, мы не знаем, но это сильно вредит красному лагерю, поскольку создаются искусственные препятствия, а рыночная доля страдает. Геймеры голосуют рублём, а никакой выгоды от покупки графических чипов от тётушки Су нет и в помине. И это не говоря о том, что в отечественных магазинах никому игры за 60 долларов никто не дарит.