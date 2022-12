Геральт ещё никогда не был так близок и так далёк от российских геймеров

Путь обновлённой версии The Witcher 3 на ПК и консоли был тернист и не раз находился на грани сворачивания производства. Первоначально ремастер культовой серии должен был появиться в 2021, а речь шла о первой половине года, вот только пандемия коронавируса расставила свои приоритеты. CD Projekt RED долго боролась с нарастающим валом проблем от неудачного запуска Cyberpunk 2077, пытаясь объять необъятное. В результате работа над обновлением была поручена российской компании, ну а в 2022 году поляки с громким скандалом остановили производство, разорвав все контакты со студией из РФ. Долгое время казалось, что проект скорее мёртв, чем жив, но совсем недавно CD Projekt RED заявила о скором выходе Next Gen-версии The Witcher 3. Вы уже могли видеть тесты, свидетельствующие о том, что визуальная составляющая действительно стала лучше, а трассировка лучей присутствует. На самом деле сегодня состоялся официальный релиз, а все те, кто ранее купил лицензионную версию игры могут получить её бесплатно. Или не могут.

Как оказалось, поляки решили подшутить над российскими геймерами. Так, если у вас на руках приставка PlayStation 4 с лицензионным Ведьмаком, то получить обновление просто невозможно. Всё дело в санкциях и региональных ограничениях, ведь CD Projekt RED не продаёт свою продукцию в России. Точно такая же ситуация и в Steam, где вам пишут о том, что версия не поддерживается в вашем регионе. Пожалуй, единственная легальная возможность получить The Witcher 3 состоит в смене региона проживания. Не всегда это возможно, но если вы знаете, что делать, то самое время виртуального переезда в Турцию или Египет. Выбирайте ту страну, где игры дешевле, а в результате можно вернуть доступ к покупкам, получению дополнений и многим другим функциям. Часть консольщиков уже давно завела новые аккаунты, ну а в данном случае можно не только получить обновление The Witcher 3, но и полную поддержку русского языка. Кстати, даже если у вас не самая прокачанная версия лицензии (например, GOTY Edition или базовая), то обновление всё равно доступно для закачки.

Ну и стоит добавить, что на торрентах уже появилась полноценная версия со всеми дополнениями с включённым обновлением. Для владельцев игровых приставок подобные фокусы недоступны, ну а для тех, кто играет на ПК, нет никаких ограничений. Не нужно менять регион проживания, тратить время и напрягаться, получая пинки от польской студии вместо благодарности. Помните какая широкая компания развернулась в прессе, когда многие российские профильные издания просили купить The Witcher 3, оплатив труд CD Projekt RED. Судя по всему, поляки забыли о щедрости российских геймеров, а значит самым простым и эффективным решением может стать торрент.

Автор данного материала столкнулся с тем, что сложно найти все изменения Next Gen-версии The Witcher 3 в одном месте. Давайте кратко пройдёмся по эксклюзивным фишкам, которые увидят геймеры на ПК. Прежде всего владельцы видеокарт GeForce RTX 40 могут получить доступ к продвинутой технологии DLSS 3. Ожидаемо появится трассировка лучей с реалистичными отражениями. Владельцы ультимативного железа могут опробовать режим Ultra+, где текстуры, прорисовка объектов и многое другое выполнено на продвинутом уровне. Такого Ведьмака вы ещё не видели. Ну а все остальные изменения актуальны для остальных платформ. Так, вы получите интегрированную коллекцию модификаций, которая исправляет те или иные ошибки, допущенные разработчиками. Все главные герои получат текстуры в разрешении 4К. Если вам повезёт, то вы увидите серое небо пасмурным днём. Это новый визуальный погодный эффект. Также были обновлены текстуры статичных объектов, включая воду. Исправлена ошибка с волосами, которые умели проникать сквозь броню. Теперь они будут лежать поверх любого костюма. Появится возможность сделать паузу во время игровых роликов, а также новый вид из-за плеча Геральта. Расширенные кроссплатформенные функции предполагают возможность продолжить сохранение на смежном аккаунте на любом другом совместимом устройстве (начать на консоли, продолжить на ПК). Добавлен целый пакет уникальных предметов, а также исправлены проблемы с русской озвучкой, которая иногда была рассинхронизирована с мимикой героев. Фанаты одноимённого сериала на Netflix могут пройти квест «В тени Вечного огня». Кстати, сам квест озвучен и полностью переведён на русский. Доступен дополнительный костюм Лютик, а также уродливая броня нильфгаардцев из сериала.

Судя по всему, руководство польской студии не хочет отказываться от российских геймеров, ведь русский не только сохранён, но и в некоторых моментах улучшен. Вот только пока безопаснее вводить ограничения против РФ, поскольку неприсоединение к санкциям грозит опасными последствиями внутри своей страны.

