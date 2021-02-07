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Тема майнинга как никогда популярна. На нашем ресурсе даже начали появляться записки шахтёров, осмелившихся заявить о попытке заработать путём покупки дорогих видеокарт с большой переплатой. Скажем честно, если бы я в ноябре знал, что видеокарты так подорожают, а Эфир подпрыгнет, то поставил бы пару ферм из 30-40 Radeon RX 580 на просторном балконе. Но я, как и многие наши читатели, не ожидал роста криптовалюты и уж тем более не предполагал, что видеокарты так подорожают. Но это не значит, что мне не о чем вам рассказать. Перед вами две любопытные истории. Я бы не стал называть их поучительными, скорее типичными, ведь реальная жизнь всегда отличается от наших фантазий об идеальном будущем. Ну а в чужом огороде и яблоки слаще.

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Из всех моих знакомых только двое промышляют майнингом. Назвать их профессиональными шахтёрами сложно, ведь у одного в подвале стоят 16 Radeon RX 480 (8 Гб), а у другого 14 штук Radeon RX 5700. Миллионерами они не стали, каждый имеет семью, что не позволило откладывать криптовалюту в долгий ящик. Как мне рассказывал владелец Radeon RX 480, он собрал ферму много лет назад, она неплохо настроена, но работает не в полную силу, поскольку видеокартам уже по 4 года. Ресурс ещё есть, а значит оптимальным решением будет поддерживать ферму в максимальной работоспособности до конца текущего криптобума, не пытаясь выжать всё из старых бойцов. По его словам, он продавал Эфир в конце каждого месяца, что позволяло делать приятные сюрпризы жене и детям, а на отложенную сумму несколько раз в год летать на заграничные курорты. Последний вывод и продажа денег пришёлся на середину декабря, когда мой знакомый вывел всю добытую криптовалюту раньше срока и продал её. На тот момент Эфир стоил 650 долларов.

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Я немного поспрашивал у него о сверхдоходах, давайте кратко их изучим, ведь всегда интересно почитать о заработках майнеров. У моего знакомого 16 видеокарт, которые давно себя окупили, поэтому говорить о вложении мы не будем. Максимум, на что способна одна Radeon RX 480 – 29 MH/s, но после даунвольта и небольшого снижения тактовых частот, они выдают стабильные 26 MH/s. Вся ферма обеспечивает выход 416 MH/s. При текущей цене на криптовалюту за месяц можно заработать 1800 долларов чистыми. Но это только теория, ведь существует человеческий фактор. Так, владелец этой фермы поддался уговорам жены и 21 января вывел всё заработанное, поскольку за сутки цена на Эфир упала на 200 долларов и казалось, что падение продолжится. Сейчас и он и его жена жалеют о таком решении, но вернуть ничего нельзя. После последнего большого заработка оба договорились не поддаваться панике в будущем. На заработанные 1400 долларов купили игровой ноутбук.

Владелец Radeon RX 5700 более расчётливый парень, но дело в том, что в тот момент, когда криптовалюта начала дорожать, он вместе с женой оказался в больнице с коронавирусом. Произошло это в самом начале января, а значит пришлось срочно переводить всё заработанное в деньги, ведь лечение в больнице увы не бесплатное. Детей отправили к бабушке, а фермы отключили. Две недели бешеного заработка пропали, а сам владелец фермы вернулся домой только 27 января. Эфира на счету не было, а деньги, как обычно, куда-то разлетелись. Сейчас ферма разогналась в полную силу и выдаёт по 49 MH/s на одну видеокарту. Точных цифр мне не называли, поскольку я лично с хозяином фермы не виделся, получив эти данные от него же по Вайберу, а больше он говорить не хотел, поскольку не до конца пришёл в себя после болезни и был расстроен потерей денег на лечение и отключением фермы. У парня обширная депрессия, а его жена на фоне скандалов уехала к маме. Как оказалось, коронавирус домой принесла она, когда с подругами пошла на день рождения. Выяснилось, что она знала, что в соседней комнате лежит человек с коронавирусом.

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Предлагаю посчитать его возможные доходы опираясь на текущую стоимость Эфира. Итак, одна карточка приносит в месяц около 200 долларов, а значит 14 штук – 2800 вечнозелёных. Ждать первого нормального дохода стоит в самом конце февраля, а пока просто терпеливо смотреть на вращающиеся вентиляторы. Отмечу, что вложения хозяин фермы отбил не так давно. Видеокарты были куплены с рук. Их продавал наш общий знакомый, который майнил на них около полугода. Предложение вначале поступило мне, но я покрутил у виска и отказался. Сейчас мне кажется, что этот жест полностью отражал мою глупость и недальновидность на тот момент времени.

Что мы имеем в сухом остатке: кажется, что майнеры – сплошь миллионеры. На самом же деле они обычные люди, которые поддаются панике, что приводит к значительным потерям. Мало того, они болеют, имеют какие-то желания и потребности. Заработать на майнинге действительно можно, но мне кажется, что сейчас входить в этот бизнес уже поздно. Кстати, если подумать, то за 350 тысяч рублей, которые стоили 2 фермы на 14 б.у. видеокарт Radeon RX 5700, можно было в середине лета купить 20 монеток Эфира. Хотите знать, сколько можно было бы выручить за них сегодня? Более 2.5 миллиона рублей. Как по мне, майнинг – это несомненно прибыльно, но гораздо эффективнее покупать криптовалюту, когда она находится в нижней точке.

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Стану ли я покупать Биткоин, если он опуститься до 5000 долларов? Нет. И дело даже не в том, что я не верую в его возвращение к росту. Я уверен, что после падения он подорожает. Вот только здесь нужно какая-то пиратская жилка, желание рисковать, ставить всё на кон, не боясь проиграть. При прочих равных я луче подумаю о покупке новой машины, хотя прекрасно понимаю, что, посидев на Фокусе 2015 года ещё пару лет, на следующем витке роста криптовалюты можно заработать на новый Гелик. Или нельзя. Давайте я оставлю ответ на этот вопрос на откуп читателям. Представьте себе ситуацию: через полгода Биткоин падает снова до 5000 долларов. Купите ли вы его в надежде, что через года полтора криптовалюта поднимется до 50 000?