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Один из главных эксклюзивов PlayStation 4 может выйти на ПК

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Игровую приставку PlayStation 4 покупают ради эксклюзивов. Стоит отдать должное корпорации Sony – она умеет получить лучшие игры, которые становятся жемчужинами в коллекции миллионов геймеров по всему миру. Многие обладатели компьютеров мечтают поиграть в такие шедевры, как: Marvel’s Spider-Man, Uncharted 4, The Last of Us, Shadow of the Colossus, The Last Guardian и многие другие игры. Однако, Sony в этом отношении редко идёт на компромиссы, предлагая всем желающим в качестве пропуска в мир лучших игр покупку консоли PlayStation 4. 

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God of War считается одним их самых крупных эксклюзивов игровой приставки PlayStation 4. Миллионные тиражи и восторженные отзывы критиков являются лишь подтверждением безграничной фанатской любви к этому шедевру. Долгое время на странице игры God of War красовалась надпись: «Оnly for PlayStation», однако недавно энтузиасты заметили, что теперь этой пометки там просто нет. Такая ситуация может показаться комичной и несерьёзной, однако у Sony всё очень строго. Каждый эксклюзив помечается сопутствующей надписью, доказывая, что играть в эту игру смогут только обладатели консоли от японской корпорации. 

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В настоящее время мнения на этот счёт разделились. Кто-то утверждает, что Кратос уже рядом. Другие – уверяют, что это банальная ошибка, приводя в пример региональную пометку для Австралии «PlayStation Exclusive» над игрой God of War. Относиться к этому можно по-разному. Между тем, есть любопытная информация: большой эксклюзив Horizon Zero Dawn скоро прибудет на ПК. Такая же ситуация и с Death Stranding, которая также вначале лишилась приставки «Оnly for PlayStation», а после была заявлена для ПК. Вероятность есть. Насколько она велика, пусть рассудят наши читатели. 

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