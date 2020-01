Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

2019 год подошёл к концу. Мы уже писали о десяти наиболее красивых играх прошлого года, пришло время узнать самые ожидаемые игры 2020 года по мнению экспертов softpedia.

Перед нами ремейк игры 1997 года. Square Enix сообщает, что нас ждут отдельные эпизоды, а значит, испытать масштабности старой игры не получится. Тем не менее, это будет одним из самых ожидаемых событий этой весны.





Team Ninja славится своими крутыми проектами. Перед нами продолжение знаменитой игры, события в которой будут развиваться спустя 50 лет после окончания первой части.

Animal Crossing: New Horizons. В конце марта на приставку Switch выйдет очередной хит, в котором нам позволят исследовать и развивать необитаемый остров в сообществе антропоморфных животных.

Миллионы геймеров ждут эту игру. Если вы не в их числе, подумайте хорошенько, возможно, последние 20 лет вы провели на какой-то другой планете.

Ninja Theory анонсировала продолжение культовой Hellblade: Senua's Sacrifice, которая станет многопользовательским приключением 4/4 и обещает незабываемый игровой опыт.

Persona 5 Royal. Это большое дополнение к уже существующей игре. Однако, его ждут не меньше, чем многие крупные релизы.

Вообще не ясно, кто ждёт эту игру. Если это вы, то в марте ваша мечта осуществится.

Cyberpunk 2077. Эту игру ждут уже лет пять. Возможно, в 2020 году все надежды фанатов польской студии воплотятся в жизнь.

Marvel's Avengers. Эта игра однозначно найдёт своих фантов, ведь супергерои сейчас очень популярны.

Wasteland 3. Игра должна быть очень крутой, особенно приятно, что для подписчиков Xbox Game Pass она станет полностью бесплатной.

The Last of Us Part II. Единственным недостатком этой игры можно назвать её эксклюзивность для приставки PS4. Хотя, это отличная причина купить и игру и консоль!

Halo: Infinite. Разработчики сообщают, что это будет финальная часть серии. А может действительно уже хватит?

Кроме перечисленных выше игр нас ждут и другие проекты: Dying Light 2, Elden Ring, Vampire: Masquerade - Bloodlines 2, Yakuza: Like a Dragon, Ghost of Tsushima и Watch Dogs Legion. Больше информации здесь.