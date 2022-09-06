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Итак, в прошлый раз мы с вами тщательно подготовились к путешествию в Москву (купили билеты, составили список посещений, нашли жильё и т.д.) и теперь мы готовы и можем отправляться! Ведь так? А вот хрен там! Помните: в последний момент всегда случается какая-нибудь фигня! Вот мы, например, до последнего дня никому не говорили, что куда-то едем, так как, наученные печальным опытом, стали насколько суеверны, что просто тупо боялись сглазить! Как вы можете понять, это не помогло, и в ночь перед отъездом у нашего сына открылся нормальный такой кашель. Казалось бы, ну а что такого-то? Ну, кашель и кашель… Но мы точно знали, что за этим с вероятностью 90% последует еще что-нибудь. Это было ясно еще и из того, что у нашего сына начали резаться коренные зубы, а как известно, в это время иммунитет в какой-то мере ослаблен. Но делать уже было нечего. Отменяя все брони и сдавая билеты, мы теряли значительную сумму денег. Так что с тяжестью на сердце мы вычеркнули из списка аквапарк, дополнили походную аптечку сиропами от кашля и, надеясь на лучшее, отправились на вокзал.

Ну, думаю, про саму поездку в вагоне плацкарта я рассказывать не буду. Все мы там были и прекрасно знаем о романтике таких путешествий. Скажу лишь, что сейчас почти все поезда оснащены кондиционерами и под ними немудрено простудиться, даже если вы едете на короткие расстояния. Управление им у вас не будет. Все переключения делает проводник из своего купе. И сами понимаете, людей в вагоне много и все они разные, кому-то вечно жарко, кому-то вечно холодно. Можно подойти к проводнику и сказать, что, мол, холодно, и чтобы тот переключил кондиционер на обычную вентиляцию, но спустя какое-то время другой человек подойдёт к нему и попросит об обратном. Так что, вычислив, что на верхней полке дует меньше всего за счет нависающей над ней полки для багажа, мы, натянув между ними простыню, ещё больше уменьшая концентрацию холодного воздуха в этом месте, уложили туда на ночь нашего ребёнка, чтобы не подвергать его иммунитет еще большим испытаниям.

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Итак, мы в Москве. Ярославский вокзал. Отличная солнечная (очень жарко) погода и много-много народу. Спешащие куда-то пассажиры, встречающие, таксисты, чуть ли не отбирающие багаж, лишь бы вы сели в их машину и все-все-все! Пробравшись через весь этот хаос, мы, сверяясь с уже проверенным приложением 2ГИС (и это тоже не реклама) направились к Казанскому вокзалу. Долго ходили вдоль него туда-сюда пока не поняли, что для того, чтобы попасть на Новорязанскую улицу, на которой находился наш отель, нам надо пройти сквозь него. И вот, добравшись до места своего жилья на ближайшие пять дней, мы оплатили сумму за проживание, сложили вещи в комнату для хранения и, разложив ребёнку самокат (если вы читали первую статью по этой теме, то поняли о чём я) отправились гулять. Да, мы очень хотели бы отдохнуть с дороги и принять душ, но в отель мы пришли примерно в одиннадцать утра, а заселение у них там в два часа дня. Так что, уставшие и голодные, мы направились на поиски места, где могли бы посидеть и нормально перекусить.

Найдя на карте ближайшую зеленую зону, которой оказался Сад имени Баумана, мы направились туда, где и намеревались провести ближайшие три часа своей жизни. Там, немного погуляв, мы нашли кафешку, где (о чудо!) в меню была нормальная русская еда, типа картофельной пюрешки. Оказывается, сейчас очень сложно найти кафе, меню которого не состоит только из фастфуда, паст и пицц. Мы может и поели бы это и остались очень довольны, но вот наш сын такую еду есть категорически отказывается, так что нам такое не подходило. Ну так вот, поев, мы пошли гулять по парку и нашли в нём несколько детских площадок, на которых с радостью резвился наш малой. Так прошло три часа, и мы, наконец, смогли заселиться в наш номер, принять душ и отдохнуть.

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По плану на день приезда было запланировано только одно мероприятие, а именно Фестиваль фейерверков. Сие действо проходило в Братеевском каскадном парке 13 и 14 августа. В этом году на фестивале выступали такие артисты, как Баста и группа Градусы. Для посетителей проводились разнообразные спортивные турниры и игры, а в вечернее время после 21.00 обоих дней в дело вступали пиротехники, радуя всех разноцветными огнями, запущенными в воздух. Естественно, вход на это мероприятие был платным. По ценам я вас тут не сориентирую, так как на сам фестиваль мы и не собирались. Мы хотели просто посмотреть на фейерверки, которые прекрасно видно с другого берега Москвы реки. Бесплатно. Это же ну… фейерверки же… Но по закону подлости хворь сына вновь дала о себе знать, у него поднялась температура и был слышен свист в легких. В связи с этим мы решили никуда не идти и, позвонив по номеру 112, проконсультировались о сложившейся ситуации. По итогу к нам в отель направили врача педиатра, которая, тщательно осмотрев ребенка, сделала тест на COVID-19 (отрицательный, результат тут же, через 10 минут, офигеть, у нас только на следующий день), сделала ингаляцию и дала рекомендации, успокоив нас таким образом. Кстати, температура у ребёнка больше не поднималась.

Так что, поужинав, мы легли спать, предвкушая следующий день, который мы планировали провести на ВДНХ. Но об этом в следующий раз.

Что ж, давайте выделим главное из всей этой писанины:

Будьте готовы ко всему! Вся фигня вылезает в самый последний момент; Остерегайтесь кондиционеров в поездах; Подумайте где поесть и чем заниматься, если до заселения остаётся много времени; Не бойтесь звонить в экстренные службы! Не имеет значения в каком вы городе, лучше перестраховаться. Никто вас никуда не пошлёт, а наоборот, внимательно выслушают и дадут рекомендации.

Ну, а на этом пока всё! Если вам было интересно, следите за выпуском следующей статьи! Всем удачи! Пока!