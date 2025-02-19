Игра Quantic Dream окунает игроков в напряжённую атмосферу, где таинственный "Убийца Оригами" сеет страх и смерть в городе. Игроки берут на себя управление четырьмя уникальными персонажами, и от принимаемых ими решений зависят судьбы героев и ход сюжета, который может привести к неожиданным поворотам и последствиям.

18 февраля 2010 года состоялся релиз интерактивного триллера Heavy Rain, разработанного французской студией Quantic Dream и изданного компанией Sony Computer Entertainment (в настоящее время Sony Interactive Entertainment). Сегодня этой игре исполняется 15 лет.

Создатель проекта Дэвид Кейдж, также известный по выпущенной в 2018 году игре Detroit: Become Human, подарил игрокам уникальный опыт. Сюжет Heavy Rain разворачивается вокруг таинственного "Убийцы Оригами", который в течение трех лет терроризирует город, совершая похищения и убийства. Игроки берут на себя управление четырьмя главными персонажами: Итаном, архитектором, потерявшим сына; Скоттом, частным детективом и бывшим полицейским; Мэдисон, журналисткой, страдающей бессонницей; и Норманом, агентом ФБР, расследующим это дело.

Игра представляет собой увлекательное приключение, которое постоянно держит игроков в напряжении, заставляя их принимать быстрые решения, способные кардинально изменить судьбы героев. Возможность гибели персонажей в ходе игры добавляет непредсказуемость и способствует неожиданным поворотам сюжета. Уникальные элементы управления, такие как сцены, где Итан вытирается после душа или бреется, создают эффект полного погружения и идентификации с героем.