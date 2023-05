На компьютерах игры будут выходить на 2-3 года позже

Если у вас были надежды, что Sony поменяет свою стратегию выпуска портов игр для PlayStation 5 на компьютеры, о них можно забыть. Генеральный директор PlayStation недавно рассказал, что игры собственного производства Sony на протяжении определённого времени будут оставаться только на консолях. По словам Джима Райана, эта стратегия хорошо зарекомендовала себя. В результате для компании приоритетным остаётся выпуск собственных эксклюзивных игр только для PlayStation 5. На компьютерах они будут появляться спустя несколько лет.

Многие пользователи остались довольны портами игр вроде Returnal и Spider-Man, поскольку в них не было проблем с производительностью, а была добавлена дополнительная функциональность. Этого же нельзя сказать про последний порт игры The Last of Us Part 1, который не отличался хорошей оптимизацией. В результате Sony пришлось выпустить несколько патчей, прежде чем отзывы изменились на положительные.

The Last of Us Part 1 появилась на компьютерах спустя всего 7 месяцев после релиза на PlayStation 5. Это может служить признаком того, что для качественного переноса игр требуется больше времени. К тому же, в данном случае студия Naughty Dog прежде не имела опыта выпуска игр под Windows.

Исключительно на PlayStation остаются такие игры, как God of War: Ragnarök, Horizon II: Forbidden West, Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank: Rift Apart, Demon's Souls и Bloodborne. Недавно появились сведения о существовании ПК-версии Bloodborne, но о сроках релиза ничего не сообщается.

Microsoft, в отличие от Sony, выпускает игры на Xbox и компьютерах одновременно. Купив игру один раз, можно играть в неё на обоих платформах, что также отличается от стратегии Sony, пишет Techspot.