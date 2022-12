Они потеряли 85% своей стоимости с ноября прошлого года

Крипто-зима продолжает негативно сказываться на всех участниках криптовалютного рынка. В том числе это относится к кредиторам, которые не могут получить свои деньги у майнеров. Им приходится брать предоставленные в качестве залога майнинговые установки.

реклама

Информационное агентство Bloomberg заявляет, что в лучшие дни, когда биткоин стоил $69000, а рентабельность добычи криптовалют достигала 90%, майнеры набрали кредитов на $4 млрд. Компании выдавали кредиты на майнинговые установки и фермы. Главный операционный директор предоставляющей услуги по майнингу криптовалюты компании Luxor Technologies Итан Вера говорит, что майнеры диктовали условия кредитов, так что теперь кредиторы оказались в невыгодном положении. Многие принимали в качестве залога только майнинговые устройства.

Как известно, в этом году дела на криптовалютном рынке идут неважно. После краха стейблкоина TerraUSD и биржи FTX организации увольняют сотрудников, а курс биткоина находится ниже $17000. Ещё у нас есть энергетический кризис и переход Ethereum от алгоритма доказательства работы к алгоритму доказательству доли.

Итогом стал дефолт многих компаний по своим кредитам. Iris Energy Ltd. ожидает, что не сможет выплатить кредит в размере $108 млн, который взяла у New York Digital Investment Group и большая часть которого обеспечена майнинговыми установками. BlockFi уже объявила о банкротстве и должна тому же кредитору $54 млн. Core Scientific Inc. предупредила о вероятном банкротстве и должна $39 млн.

Некоторые фирмы, включая Stronghold Digital Mining, отдали десятки тысяч майнинговых установок для уменьшения долгов. При этом за год их стоимость снизилась на 85%, так что покрывают они далеко не все долги.

Около 75% вычислительной мощности сети биткоин поступает от частных компаний, которые не обязаны раскрывать сведения по обеспеченным майнинговым оборудованием кредитам. Это означает, что таких кредитов наверняка ещё много, а значит впереди много дефолтов, пишет Techspot.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Некоторые организации решили прекратить выплату кредитов, поскольку залог может стоить меньше, чем осталось платить. «Отказ от финансовых сделок может быть экономически выгодным решением», — говорит Вера. «Майнеры ставят перед собой задачу выжить в следующие шесть месяцев».