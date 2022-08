MultiVersus стала самой продаваемой игрой июля

Во втором квартале года расходы на видеоигры в США сократились на 13% по сравнению с этим периодом прошлого года. Продажи устройств и аксессуаров уменьшились на 1% и 11% соответственно. Среди консолей больше всего продано Nintendo Switch, а больше всего заработала PlayStation 5. MultiVersus обошла Elden Ring и стала самой продаваемой игрой месяца.

Отчет фирмы NPD показывает, что продажи устройств и аксессуаров сократились до $12,35 млрд, что на 13% хуже прошлогоднего результата. Среди причин остаётся дефицит консолей (главным образом PlayStation 5), уменьшение числа релизов новых игр, рост расходов в разных сферах жизни, возвращение расходов на путешествия, посещение мероприятий и т.д. Несмотря на это, потребительские расходы на игры остаются выше, чем были до пандемии.

Расходы на видеоигры, включая физические и цифровые продажи, DLC, микротранзакции и подписки на консолях, в облаке, мобильных устройствах, портативных устройствах, ПК и виртуальной реальности, упали на 13% до $10,97 млрд. Контент по подписке единственный показал рост, а расходы на мобильные игры сократились на 12%. Продажи устройств оставались стабильными, потеряв только 1%. Расходы на аксессуары уменьшились на 11%, в первую очередь из-за спада продаж геймпадов.

Игра MultiVersus вышла 19 июля и сразу забралась на вершину продаж. Тем более что она бесплатная, но у неё есть микротранзакции. Этот файтинг пользовался наибольшим спросом на Xbox. Дальше идут Elden Ring и Call of Duty: Vanguard. На PlayStation Elden Ring первая, MLB: The Show 22 тоже опережает MultiVersus. Xenoblade Chronicles 3 стала самой продаваемой игрой на Nintendo Switch, а Mario Kart 8 и Kirby and the Forgotten Land входят в тройку, пишет Techspot.

