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Переводчик Microsoft продолжает пополняться новыми языками для текстового перевода. Недавно в него добавили один из диалектов Канады, в прошлом году появился канадский французский.

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Теперь Microsoft анонсировала появление ещё 9 языков для текстовых переводов. Это албанский, амхарский, армянский, азербайджанский, кхмерский, лаосский, мьянманский, непальский и тигринский.

Анонс был приурочен к международному дню родного языка, который проводится 21 февраля Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в честь различных культур и языков мира.

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После добавления этих языков всего их поддерживается 83. Можно переводить текст с них и на них в приложении «Переводчик», в поисковой системе Bing и в приложениях пакета Office.

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Microsoft сообщает, что на этих 9 языках говорят больше 170 млн. человек по всему миру. В результате переводчик Microsoft упростит общение людей с разными культурами и национальностями на этих языках при помощи всего нескольких нажатий.

Это одно из нескольких улучшений переводчика за последние пару недель. На прошлой неделе Microsoft представила предварительную версию перевода документов. Можно переводить документы целиком или частично с сохранением их первоначального формата и структуры.