Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Переводчик Google является одним из лучших средств автоматического перевода в мире и у него есть ряд интересных функциональных возможностей. Среди прочего они позволяют использовать переводчик при путешествиях в другие страны. Одной из таких возможностей является перевод без доступа в интернет. Разработчики выпустили обновление, в котором такая возможность стала ещё лучше.

реклама

Не во всех странах мира и не во всех городах доступен высокоскоростной стабильный интернет. Перевод без доступа в интернет может быть не такой точный, как хотелось бы. Чтобы избежать этого, Google выпустила обновление и повысила точность офлайн-переводов на большинство языков. Улучшены грамматика и точность выбора слов, в результате чего результаты перевода будут выглядеть более естественными.

реклама

Сложно определить точность перевода в числовых показателях. Сама Google обещает улучшить перевод на японский и ряд других языков на 20%. Обновлённая версия офлайн-перевода доступна в переводчике Google 6.4. Всего улучшены возможности перевода на 59 языков. В среднем перевод стал совершеннее на 12% для каждого языка.

Также была улучшена транслитерация. Это помогает пользователям узнать произношение слов с языками на непривычных алфавитах. Обновление относится к 8 языкам, таким как арабский, урду и т.д.