Первой в мире она получила сертификат DisplayHDR True Black 1400

Ассоциация стандартов видеоэлектроники (VESA) объявила о сертификации DisplayHDR True Black 1400, которая предназначается для панелей OLED с пиковой яркостью до 1400 нит при отображении идеально чёрного цвета. Теперь производитель Samsung Display создал первую панель, которая удостоилась этого сертификата.

Изображение: Samsung Display, Lenovo

Речь идёт о тандемной OLED-панели с пиковой яркостью до 1400 нит на 10% площади экрана. Этот показатель на 40% выше по сравнению с панелями OLED прошлых поколений, где был только один излучающий слой.

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Samsung обещает пиковую яркость в 1600 нит при ещё меньшем размере окна. Этого удалось достичь за счёт двух органических излучающих слоёв и новых материалов. Кроме высокой яркости, такая панель даст идеально чёрный цвет и высочайшее качество изображения.

По сравнению с панелями с одним излучающим слоем этот вариант поднимает яркость при прежнем энергопотреблении и обладает более длительным сроком службы. Если же оставить яркость на прежнем уровне, энергопотребление снизится, что приведёт к повышению продолжительности работы ноутбуков.

Изображение: Samsung Display, Lenovo

Первым ноутбуком с новой панелью OLED уже стал Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition. На подходе ноутбуки от ASUS, Dell и MSI, которые должны быть представлены до конца года. Сама Samsung может применять эти панели в следующем поколении ноутбуков Galaxy Book.

Пока же панель продемонстрируют на сеульской выставке K-Display с 22 по 24 июля.