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Microsoft прекращает поддержку СУБД SQL Server 2016
Этот программный продукт продолжает широко использоваться на предприятиях
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Подошёл срок прекращения поддержки ряда программных продуктов компании Microsoft, в число которых входят Windows 11 версии 24H2, Windows Server 2022 и Windows 10 Enterprise LTSB 2016. Одним из наиболее популярных продуктов, который должен остаться без поддержки, является система управления реляционными базами данных SQL Server 2016.

Её релиз состоялся 1 июня 2016 года, основная поддержка была закончена 13 июля 2021 года, расширенная — 14 июля 2026 года. Это означает, что жизненный цикл составил свыше 10 лет. SQL Server 2016 перестанет получать функциональные обновления, патчи безопасности и исправления ошибок. Сама Microsoft признаёт, что SQL Server 2016 продолжает широко использоваться в корпоративном окружении.

Изображение: ChatGPT

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Релиз этой версии СУБД представил в своё время такие новшества, как Query Store, Always Encrypted, встроенная поддержка JSON и Stretch Database, а также улучшенные возможности безопасности и производительности. По словам представителей Microsoft, стабильность и производительность сделали данный продукт основной СУБД для многих приложений.

Компания рекомендует обновить его до версий SQL Server 2022 или SQL Server 2025, где помимо прочего поддерживаются возможности искусственного интеллекта. Также можно мигрировать на Azure SQL Managed Instance или выполнить перенос SQL Server на виртуальные машины Azure. Доступна возможность  стать обладателем расширенных обновлений безопасности на следующие три года. Это дорогостоящий вариант, призванный облегчить миграцию на другие продукты.

#microsoft #sql server
Источник: neowin.net
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