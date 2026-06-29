Samsung собирается предложить в своих умных часах ряд аппаратных и программных усовершенствований

Известный инсайдер Evleaks поделился информацией о том, что могут представлять собой будущие часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2. По сравнению с выпущенными 2 года назад часами первого поколения они получат ряд усовершенствований.

Изображение: Evleaks

В частности, дисплей может обладать яркостью 5000 нит. Пока не сообщается, будет ли применяться OLED-панель или Micro LED. Размер экрана ожидается на уровне 1,5 дюйма, разрешение 480 × 480 пикселей, плотность пикселей 327 ppi, как и у часов первого поколения. Не исключено применение технологии OCF (On-Cell Film) от Samsung Display, представленной около полутора лет назад.

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Часы обладают защитой от пыли и воды уровня IP69K против прежнего IP68. Это позволит им пережить воздействие струй воды под большим давлением с близкого расстояния.

Ожидается применение процессора Snapdragon Wear Elite и аккумулятора ёмкостью 800 мАч. Что касается программного обеспечения, часы должны получить систему Wear OS 7 с программной оболочкой One UI 9 Watch. На выбор будет предложено несколько ремешков от самой Samsung и множество от сторонних производителей.

Изображение: Samsung Display

Также есть информация относительно будущего складного смартфона Galaxy Z Fold 8 Ultra. В нём будет экран с яркостью до 3600 нит, зато не будет функциональности «Дисплей конфиденциальности» и поддержки стилуса S Pen.