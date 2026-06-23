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В Турции планируют воссоздать поселение раннего бронзового века возрастом 4500 лет
Поселение Демирджихёюк в Тюркие имело необычную кольцевую форму
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Предложение Дениза Сары из Университета Биледжик Шейх Эдебали и архитектора Фунда Дидем Мин позволяет взглянуть на археологию с практической точки зрения. Это означает реконструкцию и тестирование древней строительной системы. За основу собираются взять необычную планировку поселения Демирджихёюка круглой формы. Здесь каменные здания со стенами из сырцового кирпича находятся вокруг единого центра, что при возрасте около 4500 лет выглядит крайне продуманной конструкцией.

Изображение: Сари, Д., и Меан, Ф. Д. (2026)

Демирджихёюк в провинции Биледжик на северо-западе Турции относится ко второй половине третьего тысячелетия до нашей эры. В те времена происходило формирование западно-анатолийской культуры бронзового века. Кольцевая структура указывает на то, что домашняя жизнь, производство и передвижение были структурированы.

Изображение: Сари, Д., и Меан, Ф. Д. (2026)

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Реконструкция не будет воссоздавать объект полностью. Учёные собираются воссоздать примерно 15% первоначальной планировки поселения при помощи шести зданий. Их структура должна точно следовать ориентации и масштабу на основе археологических свидетельств. 

Изображение: Сари, Д., и Меан, Ф. Д. (2026)

Модель будет создаваться при помощи каменного фундамента, стен из сырцового кирпича, утрамбованных земляных полов, деревянных элементов и плоских земляных крыш. Все этапы строительства будут документироваться видеосъёмкой, фотографированием и рисунками.

#турция #история #археология #раскопки
Источник: arkeonews.net
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