Южнокорейский производитель надеется за счёт этого повысить эффективность труда

Компания OpenAI объявила о внедрении на предприятиях Samsung Electronics в Южной Корее программного обеспечения ChatGPT Enterprise и Codex. По всему миру эти инструменты будут внедрены в подразделении Device eXperience (DX). Для OpenAI это к настоящему моменту одно из крупнейших корпоративных внедрений. Её модели будут применяться для создания программного обеспечения, предложения идей, маркетинга и прочих корпоративных функций.

Подразделение DX занимается созданием смартфонов, мобильными сетями и бытовой электроникой. Здесь искусственный интеллект может помочь в написании, отладке и тестировании кода, в исследованиях продукции и производственных процессов.

Изображение: ChatGPT

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Ещё инструменты OpenAI будут помогать искать информацию, анализировать полученные данные, интерпретировать показатели и сопоставлять документы. Samsung будет производить внедрение этих систем в соответствии со строгой внутренней политикой безопасности для сохранности конфиденциальных данных.

Samsung продолжит поставки чипов памяти для инфраструктуры OpenAI. Также компания может заняться производством ускорителей ИИ для OpenAI.