В продажу поступают умные часы Honor Watch 6 с круглым корпусом и аккумулятором 980 мАч

Взяв перерыв продолжительностью 18 месяцев, компания Honor представляет следующее поколение своих умных часов. Модель Honor Watch 6 получила круглый корпус и рамку из нержавеющей стали. Доступны чёрный и коричневый цветовые варианты с чёрным резиновым или коричневым кожаным ремешком.

Изображение: Honor

Размер корпуса составляет 46 мм, толщина 10,8 мм, а весят часы без ремешка 50 г. Используется экран AMOLED размером 1,46 дюйма с разрешением 464 х 464. Ёмкость аккумулятора составляет 980 мАч, объём оперативной памяти равен 4 ГБ. Часы можно подключать как к устройствам на Android, так и к аппаратам на платформе iOS.

Изображение: Honor

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Желающие получают возможность отслеживать свыше 120 видов физической активности и использовать двухдиапазонный GPS. Производитель обещает продолжительность работы до 35 дней в наиболее экономном режиме.

Изображение: Honor

Помимо физической активности, часы будут следить за сном, уровнями стресса и кислорода в крови, частотой сердечных сокращений. Быстрое сканирование позволит узнать о наиболее важных показателях организма. Доступен рейтинг защиты от воды и пыли IP69.

Изображение: Honor

Стоимость варианта с кожаным ремешком в Великобритании составит 250 фунтов, тогда как с чёрным резиновым ремешком часы можно будет приобрести за 230 фунтов.