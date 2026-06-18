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Археологи нашли в городе на севере Албании эллинистический храм
Поиски затерянного города Бассания могли оказаться не напрасными
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Работающие на севере Албании археологи нашли каменный фундамент большого эллинистического храма на акрополе древнего иллирийского города. Он может иметь связь с потерянным городом Бассания.

Открытие сделали специалисты Варшавского университета и Тиранского университета в Бушате, примерно в 10 км к югу от Шкодера. Поселение было потеряно на много веков и заново его открыли только в 2018 году. Очередной сезон раскопок посвятили акрополю на вершине холма. Там найден фундамент прямоугольного здания размером 13,6 × 9,6 м.

Изображение: Варшавский университет

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Подобные пропорции близки к классическим греческим храмам. Расположение на вершине указывает на центральную роль в религиозном и гражданском ландшафте города. Учёные полагают, что они открыли остатки храма, который находился на вершине акрополя с IV по II век до н. э.

Изображение: Варшавский университет

В процессе работы были раскопаны остатки оборонительной стены вокруг холма. Она образовывала так называемый храмовый теменос. Это священное ограждение для отделения святилища от окружающей городской территории. В данном случае стена могла служить одновременно оборонительным и ритуальным целям.

По словам представителей Варшавского университета, они смогли обнаружить первый иллирийский храм в северной Албании. Он позволяет изучить, как иллирийская элита могла перенимать и адаптировать греческие архитектурные формы в эллинистический период.

Изображение: Варшавский университет

Город Бассания был известен благодаря письменным источникам, но его долго не могли найти. Ранние работы в Бушате обнаружили оборонительные сооружения, городские ворота и каменные стены. Храм добавил к этому черты религиозности. Город мог быть заброшен ещё в эллинистический период, хотя в III веке н. э. рядом с руинами храма построено сооружение, использовавшееся почти столетие.

#история #археология #раскопки #албания
Источник: arkeonews.net
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