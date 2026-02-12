Когда в Android появится рабочий стол в стиле ПК, иконка чат-бота Gemini будет закреплена в правом верхнем углу для быстрого доступа

Компания Google собирается сделать операционную систему Android более подходящей для использования на персональных компьютерах. Во времена повсеместного продвижения искусственного интеллекта очевидно, что он будет и на рабочем столе Android. Согласно последним сообщениям, чат-бот Gemini будет отображаться в правом верхнем углу рабочего стола.

Изображение: Andrew Myrick / Android Central

Недавно появлялись изображения операционной системы Google, которая должна прийти на смену Chrome OS. Внешний вид выглядит мало отличающимся от того, как выглядит рабочий стол на Android, разве что строка состояния более высокая, и у иконки Gemini лучше видимость.

Последняя бета-версия приложения Google 17.5 в своём коде содержит новые строки со ссылками на Gemini и Android Desktop. Именно эти строки показывают, что ассистент всегда будет доступен для запуска в определённой части экрана. Также в коде указывается сочетание клавиш Google и пробел для быстрого запуска. На последнем поколении ноутбуков Chromebook Plus есть отдельная клавиша для иконки Google, которая может применяться в такой раскладке.

Изображение: Andrew Myrick / Android Central

Инсайдеры не сообщают, какие возможности принесёт Gemini на компьютеры под управлением Android, но расположение на видном месте показывает, что Google уверена в востребованности этого приложения.