Получивший множество негативных отзывов аппарат OnePlus 15 заставляет китайского производителя идти на более масштабные изменения

Смартфоны компании OnePlus в последние годы не отличались революционными новшествами, но в премиальной модели следующего поколения это может измениться. Представленный недавно OnePlus 15 критиковали за уменьшение разрешения камер и ряд других не понравившихся пользователям изменений. OnePlus 16 постарается вернуть доверие покупателей.

Издание OnePlus Club пишет, что устройство получит плоский экран OLED BOE X5 1,5К с частотой 240 Гц, что превосходит значение частоты даже у чисто игровых смартфонов. Смартфон будет работать на премиальном процессоре будущего поколения Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, появления которого ждут только осенью. Также может быть установлена оперативная память следующего поколения LPDDR6.

Изображение: Apoorva Bhardwaj

Сзади ожидаются две камеры с разрешением 200 Мп. Одна из них будет основана на сенсоре Samsung ISOCELL HP5, а перископический телеобъектив станет другой камерой с таким разрешением.

Для кого-то главным при выборе этого телефона может стать аккумулятор ёмкостью 9 000 мАч. Проводная зарядка 120 Вт и беспроводная 50 Вт позволят быстро восполнять энергию этого аккумулятора.

Ещё ожидаются два динамика, улучшенный вибрационный движок, усовершенствованный сканер отпечатков и защита уровня IP69. Аппарат ждут в Китае в последнем квартале 2026 года.