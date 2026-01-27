Толщина аппарата iPhone Air от компании Apple равна 5,6 мм. Ради получения такого тонкого корпуса пришлось пойти на компромисс в виде только одной задней камеры. Наряду с невысокой ёмкостью аккумулятора это могло стать причиной слабого спроса на устройство.
По причине неудачных продаж ходили противоречивые слухи о том, будет ли Apple выпускать тонкий смартфон второго поколения. Если это произойдёт, у аппарата появится вторая задняя камера, а также придётся внести изменения в систему Face ID, чтобы освободить место внутри корпуса.
Вторая камера может располагаться горизонтально с широкоугольной камерой. У инженеров есть время всё продумать, поскольку iPhone Air 2 не должен появиться вместе с аппаратом iPhone 18 осенью 2026 года.
Вместо этого релиз может произойти уже весной 2027 года. Сейчас устройство могут тестировать и оценивать перспективы добавления второй сверхширокоугольной камеры с разрешением 48 Мп. Были сведения и о появлении телеобъектива, но на него места может уже не хватить. Будет ли применяться более тонкий вариант Face ID в устройствах iPhone 18, не сообщается. Это не исключено с учётом того, что размер Dynamic Island здесь должен уменьшиться на 35%.