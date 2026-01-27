Компания Apple может рассчитывать на более высокий спрос на аппарат iPhone Air второго поколения за счёт увеличения количества камер

Толщина аппарата iPhone Air от компании Apple равна 5,6 мм. Ради получения такого тонкого корпуса пришлось пойти на компромисс в виде только одной задней камеры. Наряду с невысокой ёмкостью аккумулятора это могло стать причиной слабого спроса на устройство.

По причине неудачных продаж ходили противоречивые слухи о том, будет ли Apple выпускать тонкий смартфон второго поколения. Если это произойдёт, у аппарата появится вторая задняя камера, а также придётся внести изменения в систему Face ID, чтобы освободить место внутри корпуса.

Вторая камера может располагаться горизонтально с широкоугольной камерой. У инженеров есть время всё продумать, поскольку iPhone Air 2 не должен появиться вместе с аппаратом iPhone 18 осенью 2026 года.

Вместо этого релиз может произойти уже весной 2027 года. Сейчас устройство могут тестировать и оценивать перспективы добавления второй сверхширокоугольной камеры с разрешением 48 Мп. Были сведения и о появлении телеобъектива, но на него места может уже не хватить. Будет ли применяться более тонкий вариант Face ID в устройствах iPhone 18, не сообщается. Это не исключено с учётом того, что размер Dynamic Island здесь должен уменьшиться на 35%.