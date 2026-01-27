При помощи цифровых ID в мессенджере Max можно выполнять различные действия, вроде подтверждения совершеннолетия при покупках определённых товаров

Минцифры Российской Федерации опубликовало в официальном канале Max статистику относительно достижений этого же мессенджера. Судя по этой статистике, Max увеличивает число функциональных возможностей, стремясь превратиться в единую точку получения социальных и государственных услуг.

Одной из функциональных возможностей мессенджера является цифровой ID, которых было создано более 1,5 млн. Эти идентификаторы служат для подтверждения личности и могут позволить покупать товары, доступные только совершеннолетним. Такая опция есть в 40 тысячах магазинов в России, число покупок с применением подтверждения возраста посредством мессенджера Max составило более 600 тысяч.

Отмечается интеграция мессенджера Max и сервиса «Госуслуги». Это позволяет применять приложение для информирования и как механизм обеспечения безопасности. Для входа на «Госуслуги» код в Max получают 12 млн пользователей. Также с «Госуслуг» через Max пользователи получили больше 160 млн уведомлений о статусах.

Ещё в мессенджере имеется чат-бот от МФЦ, который к настоящему моменту успел проконсультировать более 1,6 млн пользователей. Например, в этом интерфейсе на приём в центре «Мои документы» записались около 540 тысяч раз.

Применяется мессенджер и в образовательных учреждениях. В экосистеме «Сферум» в приложении «Госуслуги. Моя школа» посещают занятия без малого 2 млн человек. В мессенджере общаются около 20 млн учителей, родителей и учеников, а также более миллиона студентов.