Реклама будет отображаться в бесплатной версии сервиса и в недавно представленном тарифном плане ChatGPT Go

OpenAI начала показ рекламы в ChatGPT для ограниченного круга подписчиков на территории США. Это относится к бесплатному тарифу и новому ChatGPT Go, стоимость которого составляет $8 в месяц. Без рекламы продолжат работать владельцы подписок на тарифы Plus, Pro, Business и Enterprise.

Реклама будет показываться с пометкой, на видном месте и держаться отдельно от ответов чат-бота. У неё будет свой раздел в окне чата, где будут отображаться релевантные продукты или сервисы от спонсоров.

Представитель компании пишет, что реклама поможет диверсифицировать источники дохода OpenAI. Разработчик обещает не делиться с рекламодателями контентом из переписки пользователей с чат-ботом и избегать рекламы в таких темах, как психическое здоровье или политика, а также не показывать её несовершеннолетним пользователям.