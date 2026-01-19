Министр торговли США Говард Лютник сообщил об этом во время церемонии закладки первого камня нового завода Micron в Нью-Йорке, которая пока единственная из крупных производителей DRAM собирается выпускать её в США

Президент США Дональд Трамп и его администрация поставили перед собой задачу вернуть на родину производство. Предпочтение отдаётся в первую очередь высокодоходным сегментам, в число которых входят производство полупроводников и рынок искусственного интеллекта. Результатом стали инвестиции в экономику США со стороны таких крупных производителей, как компании TSMC, Samsung и другие. Теперь может наступить очередь производителей дефицитной сейчас оперативной памяти.

Принимая участие в церемонии закладки первого камня предприятия компании Micron в Нью-Йорке, министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) сообщил, что если память производится не в США, таможенные пошлины на неё будут составлять 100%.

Samsung пока не объявляла о планах по строительству производящих память заводов в США. Южнокорейская компания SK Hynix недавно говорила о вложениях в $4 млрд в штате Индиана, которые затрагивают НИОКР и упаковку 2,5D. Эти инвестиции не относятся к производству непосредственно памяти DRAM. Таким образом, единственным крупным производителем памяти, который собирается выпускать чипы DRAM в США, пока является компания Micron. Если два из трёх крупнейших мировых производителей памяти будут вынуждены платить в США пошлины в 100%, кризис на рынке может усугубиться.