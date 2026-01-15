Файлы формата .cab и фальшивые сообщения от государственных учреждений стали главными инструментами обмана через электронную почту

Почтовый сервис Mail.ru подвёл итоги последнего квартала и всего 2025 года в плане работы своих антиспам-систем. С октября по декабрь до пользователей не добрались 7,3 млрд содержащих спам и фишинг писем. По сравнению с тем же периодом 2024 года это означает рост на 35%. По итогам всего года было заблокировано больше 29,6 млрд писем со спамом или опасными вложениями.

В минувшем году сервис довёл до конца обучение более двадцати моделей ИИ для противостояния спаму и ввёл в строй новые репутационные фильтры. Результатом становится улучшенная точность предварительной фильтрации, когда даже совершенно новые трюки злоумышленников не срабатывают.

В 2025 году на подъёме были рассылки с вложениями файлов формата .cab, предложения финансовых инвестиций, ложные уведомления от государственных сервисов.

Файлы .cab применяются для сжатия данных в системе Windows. Через них на компьютеры могут устанавливаться приложения для дистанционного доступа и прочие виды вредоносного программного обеспечения для кражи пользовательских данных и сбора конфиденциальной информации.

В последнем месяце минувшего года резко выросло количество фишинговых писем с сообщениями якобы от «Госуслуг» и Федеральной налоговой службы. Письма содержат сообщения вроде того, что на имя пользователя открыто юридическое лицо. Мошенники дают ссылку для перехода для отмены регистрации или ознакомления с ней, грозя штрафами. Ссылки ведут на фальшивые сайты государственных служб, где злоумышленники стараются выманить у пользователей доступ к их персональным данным.

В целом в мире кибермошенничества наблюдается переход ко всё более персонализированным атакам на основе полученных в рамках многочисленных утечек реальных персональных данных.