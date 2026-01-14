Специалисты TSMC и других местных компаний представляют собой желанную цель для китайских работодателей

Китайские компании имеют на Тайване репутацию старающихся всеми путями переманить к себе таланты. В рамках очередного разбирательства тайваньской прокуратурой выдан ордер на арест основателя и генерального директора компании OnePlus Пита Лау.

По словам представителей прокуратуры округа Шилинь, OnePlus создала в Гонконге подставную компанию, после чего в 2015 году без разрешения правительства открыла филиал на Тайване. Компания занималась исследованиями и разработками смартфонов, нарушая закон о взаимоотношениях Китая и Тайваня. В рамках этого закона китайские компании обязаны получать разрешение тайваньского правительства, прежде чем нанимать граждан этой страны в качестве сотрудников.

Компания Huawei также пыталась переманить инженеров из TSMC за счёт трёхкратного увеличения зарплаты. Помимо профессиональных навыков, китайских работодателей привлекает отсутствие языкового барьера.

Генеральный директор OnePlus наличие ордера на свой арест пока не прокомментировал.