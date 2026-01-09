Сайт Конференция
Программа Microsoft OneDrive удаляет файлы некоторых пользователей без их ведома
Запутанность настроек Microsoft OneDrive может привести к одновременному удалению файлов из облака и с устройства

Компания Microsoft подверглась критике за методы продвижения своего облачного хранилища OneDrive. Запутанный процесс управления файлами приводит к тому, что у некоторых пользователей оригиналы этих файлов удаляются с их компьютеров и хранятся только в облаке. Так происходит с настройками по умолчанию.

Было обнаружено, что компьютер обновляется и задействует OneDrive, при этом не предупреждая пользователя и не позволяя ему отказаться от этого процесса. Косвенными признаками этого действия становятся медленная работа интернета или если в хранилище заканчивается свободное место.

Если пользователь попытается выключить функцию резервного копирования файлов, может оказаться, что на компьютере они уже отсутствуют. Некоторые могут посчитать, что такое поведение напоминает работу приложений-вымогателей.

Файлы можно восстановить из облака, но если удалять их оттуда, они могут быть удалены и с устройства. Чтобы этого не произошло, нужно знать, что такая опасность существует, а потом найти запутанную инструкцию, чтобы избежать удаления файлов отовсюду.

В итоге можно сделать вывод, что сервисы Microsoft в очередной раз не блещут простотой настроек, и интуитивно понятными их не назовёшь. Microsoft не только не скрывает, но и гордится тем, что 30% кода у неё создают большие языковые модели ИИ (LLM). Если OneDrive является примером такого кода, то противников искусственного интеллекта будет становиться всё больше.

#microsoft #onedrive #файлы #облачные хранилища
Источник: fudzilla.com
