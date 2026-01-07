Технология SmartPower HDR позволит дольше работать устройствам на процессорах Intel последнего поколения с панелями производства Samsung Display

Подразделение Samsung Display и компания Intel поставили перед собой задачу увеличить продолжительность автономной работы ноутбуков с экранами типа OLED. Результатом их усилий стало появление технологии SmartPower HDR. Она снижает энергопотребление панелей OLED, при этом выдавая качество уровня HDR.

Представители двух компаний рассказали, что при отображении контента HDR потребление панелей OLED с этой технологией сокращается на 17%, а при отображении обычного контента на 22%. Это происходит за счёт динамической регулировки напряжения панели в зависимости от того, что на ней показывается. В результате ноутбуки могут постоянно показывать изображение в режиме HDR без повышенного расхода энергии.

Без этой технологии при работе HDR напряжение фиксированное и уровень яркости максимальный, так что расход энергии выше по сравнению с режимом SDR. По этой причине последний по умолчанию применяется на ноутбуках с экранами OLED, пусть даже в ущерб качеству изображения.

Технология SmartPower HDR выполняет анализ пиковой яркости каждого кадра в режиме реального времени. Эту нагрузку берёт на себя процессор. Полученные данные отправляются на контроллер синхронизации панели, который отвечает за вычисление оптимального напряжения.

Так как на работу экрана приходится до половины расхода энергии ноутбуков, повышение эффективности панелей должно сказаться на увеличении продолжительности работы больше, чем оптимизация любых других компонентов. К сожалению, не было сказано, вошла ли эта технология в состав новой линейки ноутбуков Samsung Galaxy Book 6.