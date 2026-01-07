Она может войти в состав Galaxy Z Fold 8 и первого складного iPhone

На выставке Consumer Electronics Show компания Samsung Display показала первый в мире складной экран OLED без складок. Велика вероятность того, что данная панель войдёт в состав складного смартфона Galaxy Z Fold 8. Также не исключено её появление в первом складном аппарате iPhone, если он всё же будет представлен в 2026 году.

Журналисты нескольких технологических изданий лично опробовали эту панель и поделились своими впечатлениями. Складок они не нашли, хотя на панели OLED аппарата Galaxy Z Fold 7 2025 года их обнаружить можно.

Samsung Display разместила на выставке зону тестирования на сгиб, где можно проверить старую и новую панели OLED. В Samsung говорят, что панель нового поколения отображает текст по всей длине сгиба, так что текст можно будет читать, не прерываясь.

Ранее сообщалось, что эта панель используется вместе с изготовленной методом лазерной перфорации металлической пластиной. Возникающее при складывании экрана напряжение равномерно распределяется, поэтому складки отсутствуют. Такая же металлическая пластина должна войти в состав складного iPhone. Заодно экран станет прочнее, что для складных смартфонов также является важным показателем и залогом долговечности их работы.