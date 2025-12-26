В Китае задумались о качестве искусственного интеллекта и о его идеологической подготовке

Китайское правительство вводит необычайно жёсткие требования к разработчикам приложений искусственного интеллекта. Прежде чем нейросеть сможет добраться до конечных пользователей, её проверят на соответствие идеологическим требованиям и зададут около 2000 специальных вопросов. Правительство этой страны смотрит на искусственный интеллект как на возможную причину политических проблем, поэтому хочет иметь над ним максимально возможный контроль.

Издание The Wall Street Journal сообщает, что требованием регуляторов является запрет давать ответы примерно на 95% идеологических вопросов. К числу таких вопросов относятся события на площади Тяньаньмэнь, критика партийных властей, вопросы по поводу прав человека и некоторые другие, ответы на которые могут противоречить официальной позиции местных властей. Список вопросов будет регулярно обновляться, а проверка будет обязательной для всех работающих с генеративным ИИ компаний.

Следить будут не только за ответами чат-ботов. Желая получать контроль на как можно более раннем этапе разработки, государство ограничивает возможности обучать модели только одобренными данными. Эти данные будут анализироваться вручную, и как минимум 96% из них должны быть приняты как безопасные, чтобы обучение на них было разрешено. Имеется 31 относящаяся к рискованным категориям, самые опасные из которых якобы способны подорвать государственную власть.

Распространение контента будет контролироваться особенно тщательно. Созданные при помощи ИИ тексты, видео и изображения получат маркировку, чтобы их можно было отследить. Это означает, что анонимная работа с подобными сервисами станет невозможной, в противном случае их закроют. В уходящем году власти успели удалить сотни тысяч признанных незаконными и вредными ИИ-материалов.

Китайские компании в настоящее время активно работают над созданием собственных ИИ-моделей, которые входят в международные рейтинги, в первую очередь в программировании. Специалисты полагают, что чем сложнее будут становиться технологии, тем сильнее будет сдерживать их конкурентоспособность подобное жёсткое регулирование.