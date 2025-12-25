Каждый год аппараты меняет каждый двадцатый пользователь

На сайте Android Authority был задан вопрос, как часто его читатели меняют смартфоны. Этот вопрос в наши дни стал актуальнее обычного, поскольку рынок находится в начале пути к повышенным ценам из-за роста стоимости памяти и её дефицита.

Ответили на вопрос 5203 человека, что сделало опрос одним из наиболее популярных на Android Authority. Без малого половина, а точнее 49,3% опрошенных, меняют смартфоны каждые три года или реже. Для американских пользователей это отлично совпадает с трёхлетними контрактами с операторами мобильной связи Verizon и AT&T.

По мнению одного из читателей, характеристики и пользовательский опыт смартфонов перестали прогрессировать, так что нет особых причин обновлять их часто.

29,8% обновляют смартфон только в том случае, если имеющийся у них выходит из строя. Очевидно, что ждать этого большинству из них приходится значительно дольше трёх лет. С учётом роста цен эта группа практичных потребителей наверняка будет расти.

15,5% опрошенных обновляют смартфоны каждые два года, а 5,4% делают это каждый год.