Функция отключения ИИ в браузере Firefox появится в 2026 году
Руководство Mozilla говорит о первом квартале будущего года

Компания Mozilla добавляет в браузер Firefox глобальную функцию «отключения ИИ». С ней пользователи получат возможность разом отказаться от всех инструментов ИИ, о чём рассказал разработчик Джейк Арчибальд. Он также пояснил, что все функции ИИ в браузере по умолчанию будут необязательными. Функция отключения должна успокоить тех пользователей, кто хочет избавиться от ИИ со стопроцентной гарантией.

Новый генеральный директор Mozilla, Энтони Энзор-ДеМео, ранее объявил о планах превратить Firefox в «современный браузер с ИИ». Это заявление вызвало негативную реакцию со стороны пользователей, доверие которых и без того подорвал случай 2024 года. Тогда Mozilla сделала опцией по умолчанию механизм сбора статистики «атрибуция с сохранением конфиденциальности». Она была незаметно добавлена в Firefox 128 в июле 2024 года без уведомления пользователей.

2025 год принёс ещё больше противоречий между проникновением ИИ в браузеры и конфиденциальностью пользователей. Исследование показало, что несколько популярных ИИ-помощников в браузерах собирали конфиденциальные данные. В их число входила информация о здоровье и банковских счетах, при этом выставленные пользователями политики конфиденциальности зачастую игнорировались.

Пока обычные браузеры опутываются всё новой ИИ-функциональностью, а также появляются новые, изначально работающие на искусственном интеллекте браузеры, обещание Mozilla о полном «выключении» может привлечь к нему некоторых пользователей. Днём ранее появлялась новость, из которой можно узнать, какие браузеры являются худшими в плане конфиденциальности, а какие лучшими.

#браузеры #firefox #mozilla
Источник: tech.yahoo.com
