Места с 1-го по 14-е также принадлежат AMD

В ноябре 2024 года компания AMD лидировала в рейтинге самых продаваемых процессоров магазина Amazon, её модели заняли 12 первых мест. Год спустя ситуация для этого производителя стала даже лучше, поскольку теперь все места в топ-14 принадлежат ей.

Самым востребованным процессором в этом магазине является модель Ryzen 7 9800X3D. Этот мощный игровой чип стоит $469, тогда как его рекомендованная розничная цена составляет $450.

На 3-й позиции располагается давно популярная модель Ryzen 7 7800X3D. На 7-м месте расположился не самый современный Ryzen 5 3600 Zen 2. В топ-20 есть представители архитектур AMD Zen 5, Zen 4 и Zen 3. В эту компанию сумел вклиниться только процессор Intel Core i9-14900K.

После первой двадцатки из следующих шести мест четыре также у процессоров AMD, а разбавляют их компанию чипы Intel 12900K и 12600K.

Тотальное доминирование наблюдается не только на Amazon. Рост виден в опросах Steam, где доля чипов AMD добралась до 42,6% против 33,8%. Если динамика сохранится, в 2026 году впервые в Steam будет больше чипов AMD, чем Intel.

За пределами США ситуация такая же. Немецкая розничная сеть Mindfactory за одну неделю в ноябре продала 2260 процессоров AMD против 220 процессоров Intel. AMD получила долю дохода от продаж в 90%, а самым популярным процессором стал Ryzen 7 9800X3D.