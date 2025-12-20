Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Gemini придёт на смену ассистенту Google на Android в 2026 году
Поначалу компания собиралась осуществить переход в нынешнем году

В марте компания Google заявила, что чат-бот Gemini заменит привычного Ассистента на Android-устройствах до конца года. В пятницу Google поделилась информацией о плане обновления Assistant до Gemini на большинстве мобильных устройств к концу 2025 года. Компания сдвинула сроки с целью обеспечения плавного перехода.

Работа по обновлению Assistant до Gemini на мобильных устройствах продолжится в 2026 году. Более подробная информация будет доступна в ближайшие месяцы.

Когда переход будет закончен, Google Assistant больше не будет доступен на смартфонах и планшетах под управлением Android. Приложение на системе iOS также исчезнет.

Сейчас опция «Переключиться на Google Assistant» доступна в приложении Gemini. Переход, скорее всего, будет проводиться поэтапно, и на это потребуются недели или месяцы, которых в 2025 году уже не осталось.

К настоящему моменту Gemini доступен на платформе Wear OS и постепенно внедряется в Google TV и Android Auto. Существует также программа раннего доступа Gemini for Home для умных колонок и дисплеев.

#google #android #gemini
Источник: 9to5google.com
Сейчас обсуждают

Alexey Nabokov
12:29
От аэрокула забраны только модели вэикса и ксаса. А так две совсем разные фирмы и в разное время основанные, одна ушла с нашего рынка, другая ушла. Да и серии и качество элементной базы сильно отличаю...
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
aoxoa1
12:17
Погодите погодите, в сирии же нет Ассада, это главный террорист был нелюбимый янки, как же так? По повстанцам ударяете! По своим!
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
Dentarg
11:57
Если всё говно, что тогда рулит? Тут большая часть школьников и скуфов на Хасвеллах сидит и рассуждает, насколько Zen 5 X3D круче i9.
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
Александр Марченко
11:51
Элементка совсем другая. В те же fv золотые ставятся конденсаторы фирмы TK и другие элементы изменены. Просто это получается не апгрейд, а полностью новая линейка,и старые модели также продаются и по ...
Formula V Line начинает продажи блоков питания серии FV с сертификатами энергоэффективности от 80 PLUS White до Platinum
Dentarg
11:47
Непонятно. Прекращение поддержки и превращение в тыкву это разные вещи. Винда - яркий пример первого, хотя продавцы очень хотят, чтобы было второе.
Google прекратила поддержку браузера PlanetWeb 3.0 в консоли Sega Dreamcast
Dentarg
11:35
Кек, одна Нвидия бронирует у них половину мощностей. А если оттуда уйдёт ещё и Эпл, чём жить-то будут? Если пойдёт такая пьянка, папка скажет ASML не поставлять им "американские технологии". И что тог...
Tom's Hardware: Тайвань хочет запретить экспорт самых передовых чипов TSMC в США
IRanPast
11:24
Тесты посмотри этого недопроцессора, он хуже 13600. У тебя кукуха съехала на прочь, хотя и не удивительно для тех кто выбирает 265 для апгрейда с гомно зиона. Говно на говно. Логично.
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
Роман Ефимочкин
11:21
Ну все равно виноват будет В.В. Путин. Больше в этом мире некому быть виноватым.
МВД Турции сообщило о падении неизвестного БПЛА на территории страны
Dentarg
11:21
Если вы не платите за товар, то товар - это вы. Платные продукты тоже от такого не застрахованы, но в бесплатных вероятность стремится к 100%.
Бесплатный VPN для Chrome тайно собирал конфиденциальные данные пользователей
Dentarg
11:17
А как же NPU? Слишком мало ядер, опять ждать придётся.
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter