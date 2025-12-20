Поначалу компания собиралась осуществить переход в нынешнем году

В марте компания Google заявила, что чат-бот Gemini заменит привычного Ассистента на Android-устройствах до конца года. В пятницу Google поделилась информацией о плане обновления Assistant до Gemini на большинстве мобильных устройств к концу 2025 года. Компания сдвинула сроки с целью обеспечения плавного перехода.

Работа по обновлению Assistant до Gemini на мобильных устройствах продолжится в 2026 году. Более подробная информация будет доступна в ближайшие месяцы.

Когда переход будет закончен, Google Assistant больше не будет доступен на смартфонах и планшетах под управлением Android. Приложение на системе iOS также исчезнет.

Сейчас опция «Переключиться на Google Assistant» доступна в приложении Gemini. Переход, скорее всего, будет проводиться поэтапно, и на это потребуются недели или месяцы, которых в 2025 году уже не осталось.

К настоящему моменту Gemini доступен на платформе Wear OS и постепенно внедряется в Google TV и Android Auto. Существует также программа раннего доступа Gemini for Home для умных колонок и дисплеев.