Отчёт за период с января по ноябрь показал самый внушительный рост заработков у компьютерных игр

В среду появилась новость, согласно которой ноябрь 2025 года стал одним из худших месяцев по продажам физических копий игр и устройств в США за последние 30 лет. Намного более оптимистичным выглядит отчёт компании Newzoo о рынке видеоигр. Newzoo ожидает, что мировой рынок игр по итогам года вырастет на 7,5% по сравнению с 2024 годом.

Это даёт сумму в $197 млрд, из них $108 млрд у мобильных игр (+7,7%), $45 млрд у консольных игр (+4,2%), $43 млрд у ПК (+10,4%). Рост рынка ПК и мобильных игр превзошёл прогнозы Newzoo.

Топ-10 игр на ПК по доходам содержит крупные франшизы и выпущенные только в этом году игры. Две игры из первой десятки являются инди-проектами, а три — совершенно новыми играми.

На консолях топ-10 также полностью состоит из игр 2025 года, но нет ни одной инди-игры или игры с порядковым номером «1». Всё это крупные франшизы, в половине случаев выходящие каждый год.

EA стала самым успешным издателем, заняв почти половину списка. Pokemon Legends Z-A попала в список, будучи доступной только на одной платформе.

Оба этих списка составлены на основе доходов, а списки с количеством ежемесячно активных пользователей выглядят по-другому. Только одна из игр в топ-10 на ПК не основана на уже существующей франшизе.

На консолях франшизы заняли все позиции, и только в этот список попала Call of Duty: Black Ops 7. Battlefield 6 зарабатывает и привлекает игроков и на ПК, и на консолях.