Это даёт надежду на его разблокировку в будущем

Представители популярной игровой платформы Roblox, которая в России в начале декабря оказалась заблокированной, обратились в Роскомнадзор. В этом обращении сказано о желании избавиться от блокировки, для чего сервис будет соблюдать требования российского законодательства. Источником этой информации стала пресс-служба Роскомнадзора.

Также было сказано, что представители игровой платформы готовы заняться устранением с неё опасной информации, пресекать совершение преступных действий и противоправные взаимодействия между пользователями.

В РКН утверждают, что неоднократно обращались к представителям платформы с требованием обеспечить безопасность детей, в том числе противостоять их вовлечению в террористическую деятельность. По словам представителей РКН, ответов на эти обращения они не получали.

Теперь они утверждают, что Roblox признаёт проблемы с недостаточно высоким уровнем модерации и безопасности чатов. Сервис собирается провести несколько этапов изменений ради удовлетворения предъявленных требований.

Сервисов в стране к настоящему времени было заблокировано уже немало, но именно блокировка Roblox вызвала наибольший общественный резонанс.