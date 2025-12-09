Позиции Intel на рынке потребительских процессоров продолжают ослабевать

Когда-то процессоры Intel были самыми желанными среди любителей компьютерных игр, но сейчас от тех дней остались лишь воспоминания. Об этом в очередной раз напоминает статистика немецкого розничного магазина Mindfactory.

Статистика двухнедельной давности показывала быстрый рост продаж процессоров AMD для настольных ПК в Германии. На прошлой неделе положение дел стало для Intel ещё менее приятным. Её доля продаж в доходах сократилась с более чем 7% до менее 5%. Это самый низкий показатель за последние годы, но может оказаться, что дно ещё не достигнуто.

Mindfactory продала за неделю 3655 процессоров AMD, включая модели под сокеты AM4 и AM5. За это же время процессоров Intel купили около 250, причём только 40 из них относились к новейшей линейке Intel Arrow Lake. Процессоры Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA 1700 были проданы в количестве почти 200 единиц.

Среди отдельных моделей наибольшим спросом пользуется Ryzen 7 9800X3D, за которым идёт Ryzen 7 7800X3D и другие процессоры серий Ryzen 9000, 7000 и даже совместимые Ryzen 5000 под более старый сокет AM4.

В публикации в Твиттере говорится, что по количеству проданных процессоров AMD имеет показатель 93,6% против 6,4% у Intel. По деньгам показатель AMD составляет 95,05% при средней цене проданных процессоров в 310 евро. У Intel это 4,95% и 236 евро. Рост цен на процессоры Intel 14-го поколения увеличению их продаж также не способствует.

Похожая статистика наблюдается в магазине Amazon US, где Ryzen 7 9800X3D и 7800X3D покупают чаще всех процессоров Intel вместе взятых.