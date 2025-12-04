Его производительность вырастет на 19% по сравнению с Ryzen AI 5 330

Компания AMD готовит обновление линейки процессоров Ryzen AI 300 в виде чипов Ryzen AI 400 Gorgon Point. В последние пару недель появлялись утечки информации о нескольких моделях нового семейства.

Очередная такая утечка пришла из базы данных BAPCo. Здесь описан процессор начального уровня Ryzen AI 5 430. Это 4-ядерный чип на архитектуре Zen 5 с 8 МБ кэш-памяти L3 и 4 МБ кэш-памяти L2. Он заменит модель Ryzen AI 5 330, скорее всего, сохранив TDP 15–28 Вт. Тактовые частоты пока неизвестны.

Существенным изменением станет встроенная графика Ryzen AI 5 430. Если в предшественнике Radeon 820M только два графических ядра, то новый чип получит Radeon 840M с четырьмя вычислительными ядрами.

Процессор тестировали в составе ноутбука с 16 ГБ памяти DDR5-5600. Материнская плата называется Korat Plus-GPT3 и является референсной платформой для процессоров AMD Strix Point и Gorgon Point.

Тестирование в BAPCo CrossMark показало прирост производительности на 19% по сравнению с предшественником.

Ожидается, что линейка Ryzen AI 400 будет представлена на выставке CES 2026 в начале января.