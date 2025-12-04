У одних из них аккумулятор меньше, чем у предшественника, а у другого больше

Смартфоны серии Galaxy S26 станут не единственными устройствами, которые Samsung планирует выпустить в начале 2026 года. С ними на мероприятии Galaxy Unpacked 2026 могут быть анонсированы две модели беспроводных наушников. Это будут наушники Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro, о которых только что стала известна предполагаемая ёмкость их аккумуляторов.

Информация была обнаружена в коде программной оболочки One UI 8.5 изданием Android Authority. Сообщается, что каждый наушник Galaxy Buds 4 обладает аккумулятором ёмкостью 42 мАч, тогда как у Galaxy Buds 4 Pro это значение равно 57 мАч.

У наушников нынешнего поколения Galaxy Buds 3 ёмкость аккумулятора составляет 48 мАч, тогда как у Galaxy Buds 3 Pro она равна 53 мАч. Нетрудно подсчитать, что у Galaxy Buds 4 ёмкость немного уменьшили, а у модели Pro увеличили.

Пока неизвестно, как это повлияет на продолжительность их работы. Помимо аккумулятора, это зависит от эффективности работы ЦАП, динамиков, чипов подключения и других электронных компонентов наушников.

Недавно сообщалось о том, что серия Galaxy Buds 4 получит более изысканный дизайн. Ножка наушников станет более плоской и тонкой по сравнению с Galaxy Buds 3. Изменится дизайн зарядного чехла. На нём появится кнопка для поиска телефона и динамик. Звуковой сигнал из него поможет найти чехол, если он потеряется.

Наушники будут обладать поддержкой технологии 360 Audio, адаптивным шумоподавлением, управлением при помощи жестов головы, улучшенным режимом переводчика, функциями поиска телефона и быстрого сопряжения.