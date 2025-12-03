BOE станет основным поставщиком дисплеев OLED для этого аппарата

В течение ближайших нескольких месяцев от компании Apple ждут выпуска своего наиболее доступного по цене смартфона iPhone 17e на смену модели iPhone 16e. Между этими двумя аппаратами должно быть немало общего. Издание The Elec сообщает, что компания BOE будет главным поставщиком дисплеев OLED для этого устройства. Другими поставщиками экранов LTPS OLED должны стать Samsung и LG.

Анонс и продажи должны состояться в первой половине 2026 года. Компания может произвести всего 8 млн экземпляров устройства, так что на большой спрос Apple не рассчитывает, тем более на фоне весьма популярных и намного более дорогих представителей серии iPhone 17.

Что касается аппаратных характеристик, главным изменением должен стать переход на процессор A19. Он должен обеспечить неплохой прирост производительности по сравнению с чипом A18 из iPhone 16e, который представляет собой урезанную версию с четырьмя ядрами графического процессора вместо пяти. Возможно, из-за более низких объёмов поставок Apple попытается сэкономить на комплектующих и даст iPhone 17e модем C1 5G вместо более продвинутого C1X из iPhone Air.

Наличие только одной задней камеры должно оставить место для относительно большого аккумулятора. Модель iPhone 16e производитель позиционировал как обладающую высоким уровнем автономности. Возможно, новинка в этом плане окажется ещё лучше.